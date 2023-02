Οικονομία

Τουρκία – Χρηματιστήριο: Αναστολή στη διαπραγμάτευση όλων των μετοχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Το χρηματιστήριο της Τουρκίας ανέστειλε την Τετάρτη τη διαπραγμάτευση μετοχών για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, λόγω του δραματικού sell off που πυροδότησαν οι δύο ισχυροί σεισμοί.

Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Σύμφωνα με το Bloomberg o δείκτης εισήλθε σε bear market την Τρίτη, καθώς οι απώλειες αυξήθηκαν μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη νοτιοανατολική περιοχή της Τουρκίας.

«Το χρηματιστήριο μας αποφάσισε να αναστείλει τις συναλλαγές σε αγορές μετοχών, futures και options», ανέφερε το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα ξαναρχίσουν οι συναλλαγές.

«Σε περιόδους καταστροφών όπως αυτή, η αναστολή των συναλλαγών στο χρηματιστήριο είναι η καλύτερη απόφαση για την προστασία των επενδυτών», δήλωσε ο Haydar Acun της Marmara Capital.

Οι αναμνήσεις του 1999, όταν οι σεισμοί έπληξαν το βιομηχανικό κόμβο της Τουρκίας κοντά στην Κωνσταντινούπολη, μπορεί επίσης να πυροδοτήσουν πανικό στους επενδυτές. Οι συναλλαγές των μετοχών στο χρηματιστήριο της χώρας ανεστάλησαν για μια εβδομάδα εκείνη την εποχή.

Πηγή: mononews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα – Γλύφα: 40 πόντοι χιόνι δίπλα στο κύμα! (εικόνες)

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Οι Έλληνες διασώστες έχουν σώζει 4 ζωές

“The 2Night Show” - Καλλιακμάνης: Από το ταξί με την Ειρήνη Παππά… στο καζίνο και στην Αστυνομία (βίντεο)