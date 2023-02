Αθλητικά

Μίλαν – Ιμπραΐμοβιτς: Η μεγάλη επιστροφή για τον Σουηδό

Ο Σουηδός που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον περασμένο Μάιο, πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου, είναι πανέτοιμος να πατήσει χορτάρι στα 41 του!

Η διοίκηση της Μίλαν ανακοίνωσε το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία της με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για την επέκταση της συνεργασίας τους για έναν ακόμη χρόνο.

Η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου ανακοίνωσε την παραμονή του Σουηδού σούπερ σταρ, ο οποίος έγινε 41 ετών, με την ανανέωση του συμβολαίου του έως το προσεχές καλοκαίρι.

Ο διάσημος άσος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον περασμένο Μάιο, πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου, και είναι έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους, μετά από επτά μήνες περίπου και εκτιμάται πως θα πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής στο ματς της Παρασκευής με την Τορίνο.

