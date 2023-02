Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα που απασχόλησαν το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

H πορεία υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας ήταν το κύριο αντικείμενο της τακτικής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των συστημάτων SPIKE με την υπογραφή των συμβάσεων, στις οποίες προβλέπεται αυξημένη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα – Γλύφα: 40 πόντοι χιόνι δίπλα στο κύμα! (εικόνες)

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Οι Έλληνες διασώστες έχουν σώζει 4 ζωές

Κακοκαιρία - Αυτοκίνητο: Πως απομακρύνω εύκολα τον πάγο από τα τζάμια