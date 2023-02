Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Επιχείρηση διάσωσης παιδιού που είναι κάτω από τη νεκρή μητέρα του

Συγκλονιστικές στιγμές κατά τη διάσωση του παιδιού για το οποίο έγινε ασπίδα η μητέρα του που έχασε τη ζωή της.

Συγκλονιστικές στιγμές διαδραματίζονται εδώ και αρκετή ώρα σε κτίριο που έχει καταρρεύσει στην πόλη Χατάι της Τουρκίας όπου οι Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ, καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενός ακόμα παιδιού που εντοπίστηκε ζωντανό στα ερείπια. Οι Έλληνες πυροσβέστες άκουσαν τη φωνή του παιδιού και ρίχτηκαν στον αγώνα για να φτάσουν κοντά του, καταφέρνοντας να πλησιάσουν στο σημείο που είναι παγιδευμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Έλληνες διασώστες αντίκρισαν μια σκηνή που τους έχει συγκλονίσει, καθώς το παιδάκι βρίσκεται κάτω από το σώμα της μητέρας του, που δεν έχει σημεία ζωής και η οποία πιθανότατα προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της, όταν η πλάκα του σπιτιού έπεσε πάνω τους.

Τα συντρίμμια του σπιτιού και το σώμα της μητέρας έχουν εγκλωβίσει το πόδι του παιδιού και οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώνονται στο να απομακρύνουν τα χαλάσματα και να το απεγκλωβίσουν.

Τις προσπάθειες διέκοψε όμως ένας ισχυρός μετασεισμός που ανάγκασε την ομάδα να βγει για λίγο από τα χαλάσματα, με εντολή των υπευθύνων τής ομάδας, για να μην κινδυνεύσει και η δική τους η ζωή.

Ωστόσο η επιχείρηση ξεκίνησε και πάλι και είναι σε πλήρη εξέλιξη με την ελπίδα ότι θα έχει αίσιο τέλος για το παιδί, το οποίο επικοινωνεί με τους άνδρες της ΕΜΑΚ.

Σημειώνεται ότι το παιδάκι είναι το πέμπτο άτομο, μαζί με τον 50χρονο και τρία ακόμα παιδιά που απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί από την Ελληνική Αποστολή Διάσωσης.

