Εθνικό Θέατρο - Δραματική: Παραιτήθηκαν 41 καθηγητές

Δεκάδες καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου υπέβαλλαν σήμερα την παραίτησή τους.

Την παραίτησή τους υπέβαλαν σήμερα, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, 41 καθηγητές στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Οι καθηγητές, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύει η σεναριογράφος και ηθοποιός Άννα Χατζησοφιά μέσα από το Facebook, εναντιώνονται στο Προεδρικό Διάταγμα για την υποβάθμιση των καλλιτεχνών υποστηρίζοντας ότι, εξισώνεται το πτυχίο τους με το απολυτήριο του Λυκείου.

Οι καθηγητές είχαν προειδοποιήσει πως θα προβούν σε παραίτηση με κίνδυνο να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος εάν δεν βρεθεί λύση.

Τα ονόματα των καθηγητών που παραιτήθηκαν:

Ανέστης Αζάς / Ιώ Βουλγαράκη / Εβίτα Ζημάλη / Αλεξία Καλτσίκη / Σίμος Κακάλας / Μαρία Κεχαγιόγλου / Γεωργία Μαυραγάνη / Θάνος Παπακωνσταντίνου / Αγλαΐα Παππά / Λένα Φιλίπποβα / Νίκος Χατζόπουλος / Ταξιάρχης Χάνος / Ρηνιώ Κυριαζή / Κατερίνα Κοζαδίνου / Γιάννης Νταλιάνης / Μελίνα Παιονίδου / Χαρά Κεφαλά / Κωνσταντίνα Πιτσιάκου / Φωκάς Ευαγγελινός / Αγγελική Στελλάτου / Ιωάννα Τουμπακάρη / Βίκυ Παναγιωτάκη / Mαριέλα Νέστορα / Κωνσταντίνος Μωραΐτης / Αλεξάνδρα Καζάζου / Χρυσή Τζαρδή / Κωνσταντίνος Μπουμπούκης / Δηώ Καγγελάρη / Γρηγόρης Ιωαννίδης / Διονύσης Καψάλης / Αλέξανδρος Βούλγαρης / Χρήστος Δήμας / Πέτρος Σεβαστίκογλου / Σύλλας Τζουμέρκας / Θάλεια Ιστικοπούλου / Γιάννης Μετζικώφ / Παναγιώτα Κωνσταντινάκου / Γιώργος Σαμπατακάκης / Θωμάς Μοσχόπουλος / Πρόδρομος Τσινικόρης

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει στο στόχαστρο τους ανθρώπους του Πολιτισμού γιατί τους φοβάται, όπως ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την «πρωτοφανή μεταπολιτευτικά», όπως την χαρακτηρίζει, απόφαση των καθηγητών του Εθνικού Θεάτρου να παραιτηθούν.

«Είναι μία κίνηση υψηλού συμβολισμού για τις δίκαιες και αυτονόητες διεκδικήσεις τους, για τους αγώνες χιλιάδων καλλιτεχνών σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ακολούθως, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «στοχοποιεί τους ανθρώπους του Πολιτισμού γιατί δεν μπορεί να τους ελέγξει» και προσθέτει: «Δεν έκρυψε τις προθέσεις της εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, αντιμετωπίζοντάς τους ως ένα ‘αόρατο' κομμάτι της κοινωνίας. Από τον ξυλοδαρμό του σκηνοθέτη Ινδαρέ, το αίσχος του σκανδάλου Λιγνάδη, την αποψίλωση των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και το τσιμέντωμα της Ακρόπολης, μέχρι την υποβάθμιση και εξίσωση σήμερα των πτυχίων των καλλιτεχνών με απολυτήρια Λυκείου»

Κλείνοντας καλεί «την απερχόμενη κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα από το Προεδρικό Διάταγμα τις καλλιτεχνικές ειδικότητες και να αναγνωρίσει τα εργασιακά δικαιώματά τους ως Τ.Ε. Οι εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού δεν είναι αναλώσιμοι. Ο Πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη».

