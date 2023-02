Αθλητικά

Ολυμπιακός: μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 (εικόνες)

Μνημόσυνο τελέστηκε στη μνήμη των 21 θυμάτων της μεγαλύτερης τραγωδίας στον αθλητικό κόσμο της Ελλάδας.

Ημέρα μνήμης η σημερινή για τον Ολυμπιακό, που πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Θυρας 7, που΄έχασαν τη ζωή τους σαν σήμερα πριν από 42 χρόνια.

Η μεγαλύτερη τραγωδία στα ελληνικά γήπεδα, συνέβη στις 8 Φεβρουαρίου 1981 και συγκλόνισε όχι μόνο την οικογένεια του Ολυμπιακού, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα.

Στο μνημόσυνο των θυμάτων της Θύρας 7 ήταν πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού αλλά και άλλων ομάδων, συγγενείς των 21 ανθρώπων που «έφυγαν» από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1981.

Την ΠΑΕ Ολυμπιακός εκπροσώπησαν οι κ Καραπαπάς, Κουντούρης, Αγραφιώτης, το "παρών" έδωσε και ο δήμαρχος Πειραιά και μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ Γιάννης Μώραλης αλλά και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του φαληρικού γηπέδου, Βασίλης Βασιλειάδης.

Μετά το μνημόσυνο κατατέθηκαν στεφάνια στην πλατεία θυμάτων της Θύρας 7 με τον κόσμο του Ολυμπιακού να φωνάζει "Αθάνατοι".

«Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», φώναξαν όλοι μαζί, με τη συγκίνηση να είναι έντονη για τη μεγαλύτερη τραγωδία που συνέβη ποτέ στον ελληνικό αθλητισμό.

Τη μνήμη των 21 νεκρών τίμησε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσωπικά και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα το περασμένο Σάββατο.

