Σεισμός στην Τουρκία - ΕΜΑΚ: Νεκρό το παιδί που είχε "ασπίδα" τη μητέρα του

Δραματικές στιγμές στο σημείο που επιχειρεί η ΕΜΑΚ.

Δραματικές διαστάσεις έχουν πάρει οι προσπάθειες των μελών της ελληνικής αποστολής στην Τουρκία, που εδώ και τέσσερις ώρες δίνουν μάχη να ανασύρουν μια νεαρή γυναίκα, την Αϊρίν, που έχει εντοπιστεί ζωντανή στα συντρίμμια ενός κτιρίου στην πόλη Χατάι στην Τουρκία.

Οι Έλληνες άνδρες της ΕΜΑΚ, άκουσαν φωνή κατά τη διάρκεια της έρευνας στα ερείπια του συγκεκριμένου κτιρίου και με πραγματική αυτοθυσία, καθώς κατά την διάρκεια της επιχείρησης έγιναν και δύο ισχυροί μετασεισμοί, κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο, όπου αρχικά πίστεψαν ότι ζωντανό ήταν ένα μικρό παιδί που ήταν κάτω από σώμα της άψυχης μητέρας του.

Τελικά διαπιστώθηκε ότι το παιδάκι ήταν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η φωνή ήταν της νεαρής κοπέλας, που είναι παγιδευμένη κάτω από ένα τσιμεντένιο δοκάρι, πίσω από τους άλλους δύο νεκρούς.

Οι Έλληνες διασώστες έφτασαν κοντά της και εδώ και ώρες της κρατούν το χέρι και της δίνουν κουράγιο. Ταυτόχρονα προσπαθούν να κόψουν σιγά σιγά το δοκάρι, ενώ πριν από λίγο προχώρησαν στην μακάβρια ενέργεια να απομακρύνουν το άψυχο σώμα του παιδιού για να ανοίξουν χώρο.

Όπως ανέφεραν οι διασώστες θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι να απεγκλωβίσουν σώα την Αϊρίν, όπως έκαναν και με τους άλλους τέσσερις ανθρώπους που έχουν καταφέρει να σώσουν μέχρι στιγμής στην Χατάι.

