Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Το ωράριο για καταστήματα και Δημόσιο την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναπροσαρμογή και την Πέμπτη στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και του Δημοσίου.

Νέα συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη και την συμμετοχή όλων των συναρμόδιων κυβερνητικών στελεχών και εμπλεκόμενων φορέων, για να αξιολογηθούν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα και να επικαιροποιηθούν οι οδηγίες προς τους αρμόδιους φορείς για αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ».

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε:

Πρώτον, αύριο 9 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα θα προσέλθουν στις υπηρεσίες τους στις 09:00 το πρωί στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δεύτερον, όπως θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αύριο 9 Φεβρουαρίου τα καταστήματα στη βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, θα είναι ανοικτά από τις 10:00 το πρωί. Επίσης, απαγορεύεται η μεταφορά και η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, στις ίδιες περιοχές, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας και Σποράδων μέχρι τις 10.00 το πρωί.

Τρίτον, ανάλογα με την εξέλιξη των μετερεωλογικών δεδομένων θα αποφασιστεί εάν και κατά πόσο θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα που επηρεάζονται από την κακοκαιρία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΣΚΕΔΙΚ συντονίζουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και του Σχεδίου «Βορέας 2» που αφορά στη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, ενώ όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Για τις περιοχές που επηρεάζονται, παραμένει σε ισχύ η αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες για μείωση των μετακινήσεών τους στις απολύτως αναγκαίες και για να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαίες οι μετακινήσεις κάποιων πολιτών, προτού ξεκινήσουν πρέπει να ενημερώνονται:

για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και

από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Υπογραμμίζεται ξανά ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2023 από την ΕΜΥ και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι κατά τόπους χιονοπτώσεις που εκδηλώνονται σήμερα Τετάρτη 08/02/2023 και ισχυρός παγετός στα ηπειρωτικά θα συνεχιστούν και αύριο Πέμπτη 09/02/2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνικό Θέατρο - Δραματική: Παραιτήθηκαν 41 καθηγητές

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Μαξίμου

Κακοκαιρία - Αυτοκίνητο: Πως απομακρύνω εύκολα τον πάγο από τα τζάμια