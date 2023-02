Αθλητικά

Eurocup: Ο Προμηθέας κλείδωσε την πρόκριση στους “16”

Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα στο Eurocup, με τους Αχαιούς να επικρατούν των Πολωνών αντιπάλων τους.

Με την αμυντική προσήλωσή του να κάνει τη διαφορά, ο Προμηθέας υπερασπίστηκε την έδρα του, απέναντι στην ουραγό Σλασκ Βρότσλαβ, αυξάνοντας το ρεκόρ του σε 9-5 στον Β' όμιλο του EuroCup. Οι Αχαιοί, οι οποίοι έχουν «κλειδώσει» την πρόκρισή τους στους «16» της διοργάνωσης, επικράτησαν με 90-66 των Πολωνών, για την 14η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην 13η ήττα τους.

Κορυφαίος του Προμηθέα ο Τζο Τόμασον, ο οποίος σημείωσε και τους 20 πόντους (4/5 τρίποντα) του στο πρώτο ημίχρονο, ενώ άξιος συμπαραστάτης του αναδείχθηκε ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 43-41, 67-54, 90-66

Ο Προμηθέας έγραψε στο 2΄ το 7-2 στον φωτεινό πίνακα, πριν ακολουθήσει μία αδικαιολόγητη... κατάρρευση, την οποία αξιοποίησαν στο έπακρο οι Πολωνοί και με επιμέρους σκορ 2-23 ξέφυγαν με +16 στο 8΄. Ωστόσο, οι Αχαιοί βρήκαν και πάλι τα αμυντικά... πατήματα τους και με οδηγό της επίθεσης τον Τόμασον ροκάνισαν τη διαφορά (18-27 στο 10΄) και προσπέρασαν στο 16΄ με 39-33. Ένα μίνι ξέσπασμα των φιλοξενούμενων (σερί 0-8 και 39-41) δεν ανησύχησε την ελληνική ομάδα, η οποία πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +2 (43-41) και με την άμυνα να περιορίζει στους 25 πόντους τους Πολωνούς στην επανάληψη όχι μόνο δεν... αγχώθηκε, αλλά η λήξη του αγώνα την βρήκε στο +24!

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βίλιους, Ουντιάνσκι, Μπίτνερ

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Χριστόπουλος): Κάουαν 4, Ντάνγκουμπιτς 15 (1), Μουράτος 2, Σίμπσον 14 (4) , Χογκ 3 , Κουλμπόκα, Κοντίτ 13, Τσαϊρέλης 5, Γκίκας 9 (1) , Τόμασον 20 (4), Λάγιος, Τανούλης 5.

ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ (Ούρλεπ): Κολέντα 10 (2), Γκολεμπιόβσκι 7 (1), Παραχούσκι, Τζιέβα 19 (1), Βισνιέβσκι 1, Πάβλοφ, Τόμτσακ 10, Μπιμπς 8 (1), Νιζιόλ 9 (1).

