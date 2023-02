Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Παραμένει μόνος στην κορυφή

Επικράτησε της Άλμπα στο Βερολίνο και συνεχίζει κρατώντας την κορυφή της βαθμολογίας ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε την... υποχρέωση στο Βερολίνο, απέναντι στην ουραγό Άλμπα, απολαμβάνοντας με ρεκόρ 17-7 τη μοναξιά της κορυφής της βαθμολογίας στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 93-60 των Γερμανών, για την 24η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη 18η ήττα τους. Η διάρκεια στο κομμάτι της άμυνας και ο «συνήθης-ύποπτος» της επίθεσης, Σάσα Βεζένκοβ (28 πόντους, 13 ριμπάουντ), απλοποίησαν το έργο των Πειραιωτών.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 35-45, 45-73, 60-93

