Οικονομία

Η Disney κάνει χιλιάδες απολύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραστική μείωση του προσωπικού της κάνει η Disney, όπως ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής της.

Ο Μπομπ Άιγκερ, ο γενικός διευθυντής της Disney, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ο όμιλος θα «μειώσει» το προσωπικό του κατά περίπου 7.000 θέσεις, προκειμένου να κάνει εξοικονόμηση κόστους και να βελτιώσει την κερδοφορία ιδίως των πλατφορμών streaming του αμερικανικού γίγαντα της ψυχαγωγίας.

«Μολονότι είναι κάτι απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές δυσκολίες, δεν παίρνω ελαφρά αυτή την απόφαση», ανέφερε ο κ. Άιγκερ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με αναλυτές στους οποίους παρουσίασε τα απογοητευτικά αποτελέσματα χρήσης τριμήνου της επιχείρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Μαρούσι: Ανήλικοι μαχαίρωσαν νεαρό

Εργατικό ατύχημα: Τραυματίστηκε με τον κάβο του πλοίου

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Πέμπτη: Το ωράριο για μαγαζιά και Δημόσιο