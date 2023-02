Πολιτική

Σπύρος Καρανικόλας: Ένταξη στην ΝΔ, μετά την συνάντηση με τον Μητσοτάκη (εικόνες)

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για την συστράτευση του με την Νέα Δημοκρατία. Πως τον υποδέχεται το κομμα της συμπολίτευσης.

Την συμπόρευση του με την Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Σπύρος Καρανικόλας, δημοσιεύοντας και φωτογραφία από συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε δήλωση του, ο Σπύρος Καρανικόλας αναφέρει τα εξής:

"Η χώρα βιώνει πολύ σοβαρές προκλήσεις και πρωτόγνωρες κρίσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Σε αυτές τις συνθήκες η πατρίδα έχει ανάγκη να συνεχίσει την ίδια ακριβώς πορεία της σταθερότητας, της ευημερίας και της ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα και της ισχυρής Ελλάδας με αυτοπεποίθηση. Για αυτό δεν πρέπει να κάνουμε καταστροφικά βήματα οπισθοδρόμησης. Πρέπει να αποφύγουμε τους επικίνδυνους πειραματισμούς, αλλά και τον αδιέξοδο δρόμο της πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, που λειτουργούν εκ των πραγμάτων εις βάρος της χώρας. Οφείλουμε να σταθούμε απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού και της δημαγωγίας που οπισθοδρόμησαν την Ελλάδα και τώρα απειλούν να την γυρίσουν ξανά σε νέες περιπέτειες. Απέναντι στην τοξικότητα και το διχαστικό πολωτικό λόγο που κάποιοι σκόπιμα καλλιεργούν, ιδίως με λάσπη και απειλές, χρειάζεται να επικρατήσει η σύνεση και η δυναμική αντιμετώπιση των προβλημάτων, που σήμερα απειλούν την κοινωνική συνοχή, αλλά και την εθνική μας κυριαρχία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο από μία αυτοδύναμη και ισχυρή Κυβέρνηση. Καθαρές λύσεις σε καθαρούς ορίζοντες και όχι εύκολα συνθήματα σε θολές εικόνες.

Η Ελλάδα, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Οφείλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας μπροστά. Για αυτό όμως, απαιτούνται υπερβάσεις και συνένωση δυνάμεων. Γιατί η χώρα μπαίνει πάνω από τους κομματικούς σχηματισμούς. Έχοντας βαθιά πίστη στον υπεύθυνο πατριωτισμό, στη Δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς, στο δραστικό εκσυγχρονισμό του τόπου μας με την ταυτόχρονη στήριξη της κοινωνίας, ενώνω τις δυνάμεις μου, ως απλός στρατιώτης, με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ιστορικά αποδείξει ότι μπορεί και ενεργοποιεί ζωτικές πολιτικές δυνάμεις που κινούνται ακόμα και έξω από την παραδοσιακή βάση της, απευθυνόμενη σε όλους τους Έλληνες. Ενώνω τις δυνάμεις μου σε ένα κοινό όραμα με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για μία Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρή, μία Ελλάδα που μπορεί να πετύχει ακόμα μεγαλύτερα άλματα, μία Ελλάδα ευημερούσα για όλους".

Σε ανακοίνωση της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει "Η Νέα Δημοκρατία υποδέχεται στις τάξεις της τον δικηγόρο Σπύρο Καρανικόλα. Ο Σπύρος Καρανικόλας με την πολιτική δράση του και την εμπειρία του, ως πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος και εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ, συστρατεύεται στη μάχη για μια δημιουργική Ελλάδα, με ανάπτυξη και κοινωνικό μέρισμα για όλους. Τον καλωσορίζουμε. Σε αυτήν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, είναι ανάγκη να συναντηθούν δυνάμεις που πιστεύουν στην πρόοδο και τον ευρωπαϊκό δρόμο της χώρας και χαιρόμαστε που ο Σπύρος Καρανικόλας συντάσσεται σε αυτήν την προσπάθεια".

