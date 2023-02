Life

“VINYΛΙΟ” για την αθάνατη Ελληνίδα μάνα την Παρασκευή

Ένα επεισόδιο με το οποίο όλοι θα ταυτιστούν άπαντες. Το βράδυ της Παρασκευής στον ΑΝΤ1.

«Σήκω, θα αργήσεις στο σχολείο! Φάε όλο σου το φαγητό, να μεγαλώσεις. Αν δεν μαζέψεις το δωμάτιό σου, ό,τι θα βρίσκω θα το πετάω. Μην πατάς εδώ, έχω σφουγγαρίσει. Ουαί κι αλίμονό σου! Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Όταν φτάσεις, πάρε με τηλέφωνο. Στα ‘λεγα, εγώ!».

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, στις 20:00, είναι αφιερωμένο στην αθάνατη Ελληνίδα μάνα!

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης μάς θυμίζουν όλες τις ατάκες που μας ακολουθούν από την παιδική μας ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η υπεπροστατευτικότητα, η ζακέτα, το σαλόνι, τα σεμεδάκια, τα παρκετόπανα, και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν να υποκλινόμαστε στο θαύμα που λέγεται Ελληνίδα μάνα... μανούλα... μαμά!

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στις 20:00, φορέστε ζακέτα να μην κρυώσετε και σας περιμένουμε στο «VINYΛΙΟ»!

