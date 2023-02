Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Πέθανε μετά από διάγνωση για “απλό κρύωμα”

Στα δικαστήρια μεταφέρεται η διαμάχη οικογένειας με το Νοσοκομείο, μετά από τον χαμό του 49χρονου. Τι υποστηρίζει η σύζυγος του. Πόση αποζημίωση ζητά για την ίδια και την κόρη της.

Eνώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης από ιατρική αμέλεια προσέφυγε κατά του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου η κ. Ευγενία Κώστα του Μιχαήλ, χήρα του Κωνσταντίνου Χριστοφάκη, ατομικά και για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας της.

Με την αγωγή της διεκδικεί αποζημίωση, λόγω ψυχικής οδύνης για την ίδια και το παιδί, το χρηματικό ποσό των 400.000 ευρώ.

Επιπλέον ζητά να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου νοσοκομείου να καταβάλει στην ίδια και εφάπαξ το ποσό των 5.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω μηνιαίας στέρησης διατροφής (για το ανήλικο τέκνο τους ανερχόμενη στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ) για το διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας θανάτου του συζύγου της και πατέρα της αντίστοιχα (21/5/2021) έως την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής (6/2/2023), να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου νοσοκομείου να καταβάλει λόγω μελλοντικής στέρησης διατροφής και υπηρεσιών του θανόντος στην ανήλικη θυγατέρα τους, μηνιαίως το ποσό των 250 ευρώ από τις 7/2/2023 (επομένη ημερομηνία σύνταξης της αγωγής) έως την έκδοση οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου.

Ο αποβιώσας σύζυγός της, εργαζόταν ως δημόσιος υπάλληλος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η ίδια δεν εργαζόταν ασχολούμενη αποκλειστικά με την ανατροφή και τη φροντίδα της κόρης τους.

Την 20ή Μαΐου 2021, και κατά τις βραδινές ώρες, περί ώρα 21.15, ο σύζυγός της, αισθανόμενος πλέον εντονότατες ενοχλήσεις στην πλάτη του, οι οποίες του προκάλεσαν δυσφορία και άλγος, και διαρκούσαν πλέον της μισής ώρας, φοβούμενος για την κατάσταση της υγείας του και συγκεκριμένα εμφορούμενος από αισθήματα ανησυχίας και φόβου για έμφραγμα, μετέβη εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου με σκοπό την εξέτασή του, και την νοσηλεία του εάν απαιτείτο.

Πράγματι, την 20ή Μαΐου 2021 μετέβησαν μαζί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι αρμόδιοι διοικητικοί υπάλληλοι, τους παρέπεμψαν σε παθολόγο, ο οποίος με τη σειρά του, βλέποντας την κατάσταση του συζύγου της και το προκάρδιο άλγος του, έλαβε το ιστορικό του ως συνηθίζεται, συνέστησε την διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και αιματολογικό έλεγχο προκειμένου να προσδιορισθεί η ουσία της τροπονίνης ορού, ως δείκτης μυοκαρδιακής βλάβης.

Εκτελέσθηκαν οι ανωτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και ο ιατρός, έκρινε μετά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, ότι δεν συνέτρεχε λόγος παραμονής και παρακολούθησης του συζύγου της στο νοσοκομείο, καθώς υπέφερε από ένα απλό «κρύωμα» για την αντιμετώπιση του οποίου αρκούσε η λήψη των κατάλληλων φαρμάκων μόνο, και πρότεινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εξέταση του ασθενή, να επιστρέψουν στην οικία τους περί ώρα 23.30 της ίδιας ημέρας, παραλείποντας ωστόσο, όπως υποστηρίζει, από έλλειψη επιμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να τους παραπέμψει εξ αρχής σε ιατρό καρδιολόγο.

Κατά την επιστροφή τους από το νοσοκομείο στην οικία τους, κινούμενοι με κατεύθυνση προς αυτήν, σταμάτησαν σε φαρμακείο επί της οδού Κλαυδίου Πέπερ, προκειμένου να προμηθευθούν το αναλγητικό αντιφλεγμονώδες το οποίο τους πρότεινε για την ανακούφισή του από το «κρύωμα» κατά τη διάγνωσή του ο ιατρός. Φθάνοντας στο φαρμακείο, στάθμευσαν προσωρινά, παρέμεινε στο όχημά τους, ενώ ο σύζυγός της κατευθύνθηκε προς τα εκεί, όταν, αναμένοντας την επιστροφή του, εντός διαστήματος δέκα λεπτών, την πλησίασε πελάτης του φαρμακείου για να την ρωτήσει αν είναι μαζί με τον κύριο που μπήκε στο φαρμακείο και είχε καταρρεύσει

Ο σύζυγός της, βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, υποφέροντας από μεγάλη δυσφορία, αφόρητους πόνους, ενοχλήσεις στο στήθος και τρομερό αίσθημα αδυναμίας, κατάσταση η οποία κυριολεκτικά την τρομοκράτησε. Η κατάσταση της υγείας του συζύγου της επιδεινώθηκε σε σημείο κυριολεκτικά κατάρρευσής του, αφού σε ελάχιστα λεπτά απώλεσε τις αισθήσεις του, παρά δε τις προσπάθειες του φαρμακοποιού να τον «επαναφέρει» με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στο πλαίσιο παροχής πρώτων βοηθειών εκ μέρους της και πριν ακόμα έλθει το ΕΚΑΒ, κι ενώ η ίδια είχε υποστεί κυριολεκτικά σοκ. Εν τέλει, εξέπνευσε μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο την 00.30 της 21ης Μαΐου 2021.

Επισημαίνει μάλιστα ότι ο σύζυγός της δηλώθηκε νεκρός στις 00.30, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις 00.07 της 21ης Μαΐου 2021 προέβη σε εκ νέου αιμοληψία για την μέτρηση της τροπονίνης ορού, η οποία βρέθηκε ιδιαίτερα αυξημένη με τιμή 0,156 ng/ml όταν οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται από 0,029 έως 0,039 (τιμές αναφοράς) δηλαδή πλέον υπήρχε και εκ του αιματολογικού ελέγχου, τον οποίο παρέλειψε να επαναλάβει ο εφημερεύων ιατρός, ισχυρότατη ένδειξη (αν όχι απόδειξη) ότι ο σύζυγός της είχε υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου, ήδη και πριν από την αρχική της μετάβαση στον εναγόμενο.

Ο θάνατός του επήλθε συνεπεία προσφάτου εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Πηγή: dimokratiki.gr

