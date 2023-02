Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Έλληνες κάτω από τα χαλάσματα στην Αντιόχεια (βίντεο)

Ένα ζευγάρι Ελλήνων βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα στην Αντιόχεια σύμφωνα με μαρτυρίες. Επιβεβαιώνουν πηγές του ΥΠΕΞ.

Ηρωικές είναι οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων κάτω από τα χαλάσματα που προκλήθηκαν σε Τουρκία και Συρια μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ και τους μετασεισμούς.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η οποία βρίσκεται στις πληγείσες περιοχές, στην περιοχή της Αντιόχειας, που επλήγη σφόδρα από τον φονικό σεισμό, υπάρχουν μαρτυρίες για έναν Έλληνα πολίτη που είναι εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια.

Όπως ανέφεραν οι μαρτυρίες, ο Έλληνας ήταν παντρεμένος με μια Ορθόδοξη Σύρια και βρισκόταν στην περιοχή όταν χτύπησε ο "Εγκέλαδος".

Οι φωνές τους ακούγονταν μέχρι και πριν λίγες ώρες, όμως τώρα η τύχη τους αγνοείται, αναφέρουν οι μαρτυρίες.

Οι συγγενείς τους κάνουν έκκληση για βοήθεια στις ελληνικές αρχές που βρίσκονται εκεί και ενισχύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα ενημερώθηκε, από συγγενείς, ότι ζευγάρι Ελλήνων, με διπλή υπηκοότητα, αγνοείται στην πόλη της Αντιόχειας. Ευθύς μόλις της περιήλθε η σχετική πληροφορία ή Ελληνική Πρεσβεία ενημέρωσε τις τοπικές Αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Οι προσπάθειες εντοπισμού τους συνεχίζονται.

