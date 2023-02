Σεισμός στην Τουρκία: Ενισχύεται με εθελοντές διασώστες η ελληνική αποστολή (εικόνες)

Κόσμος

Ενισχύεται η ελληνική αποστολή στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας. Από τη Θεσσαλονίκη 30 εκπαιδευμένοι εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από όλη την Ελλάδα με σκύλο έρευνας και διάσωσης και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Τριάντα εκπαιδευμένοι εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από όλη την Ελλάδα με σκύλο έρευνας και διάσωσης και εξειδικευμένο εξοπλισμό αναχωρούν σήμερα το βράδυ 9 Φεβρουαρίου 2023 από τη Θεσσαλονίκη, για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες από τον καταστροφικό σεισμό περιοχές της Τουρκίας.

Η αποστολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης αναμένεται να φτάσει αύριο το πρωί στην Κωνσταντινούπολη κι από κει να ταξιδέψει αεροπορικώς στα Άδανα, συνοδεία στελεχών της Τούρκικης Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), με την οποία θα συνεργαστεί το πεδίο.

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί από τους εθελοντές της ΕΟΔ περιλαμβάνει υδραυλικές διασωστικές σειρές, εργαλεία απεγκλωβισμού, θερμικές κάμερες, ανιχνευτές επικίνδυνων αερίων, γεννήτριες, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, φορεία, απινιδωτές και άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών. Επιπλέον, όλα τα μέλη της ΕΟΔ θα φέρουν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.

