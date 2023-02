Life

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: Θα δώσουμε αγώνα για να φύγει το στίγμα

Ο δικηγόρος του ηθοποιού στον ΑΝΤ1 για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις κατηγορίες βιασμού και αποπειρών βιασμών.

«Είναι μια απόφαση που όλοι είναι ικανοποιημένοι. Οι δύο καταγγέλλουσες επειδή καταδικάστηκε για την απόπειρα βιασμού, από την άλλη, η πλευρά Φιλιππίδη από την αθώωση για τον βιασμό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Επέμεινε ωστόσο ότι, «παραμένει το στίγμα για τον Πέτρο Φιλιππίδη και θα δώσει τον αγώνα για να δικαιωθεί πλήρως και να φύγει».

Η υπόθεση θα κριθεί δευτεροβάθμια, στο Εφετείο και χωρίς να προδικάσει την απόφαση, «έχεις μόνο δύο κατηγορίες και λιγότερους μάρτυρες, αλλά και υπαναχώρηση».

Ερωτηθείς για τις πρώτες κουβέντες του ηθοποιού μετά την απόφαση, αρκέστηκε να πει πως, «υπήρχε η χαρά, αλλά υπήρχε και η λύπη ότι υπάρχουν οι δύο απόπειρες. Τώρα θα υπάρχει ο αγώνας για να βρει βηματισμό ο Πέτρος Φιλιππίδης».

«Ήταν συντριπτικά τα στοιχεία», κατέληξε για την κατηγορία του βιασμού, από την οποία αθωώθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Τέλος, όσο αφορά στην Εύα Καϊλή, υπόθεση την οποία επίσης διαχειρίζεται, σημείωσε πως, «στις 16 /2 θα δοθεί η μάχη για να αφεθεί ελεύθερη κι αν δεν αποφυλακιστεί και πάλι, θα πάμε στο Εφετείο», είπε κατηγορώντας τους δικαστές ότι έχουν επιχειρήματα που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, αφού «μιλάνε για Καταριανούς που θα την απαγάγουν».

