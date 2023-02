Βαγγόπουλος: Ο Φιλιππίδης εκλιπαρούσε για να μην πάει στην φυλακή (βίντεο)

Life

Τι είπε στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο συνήγορος της γυναίκας για την απόπειρα βιασμού της οποίας καταδικάστηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης για το προσβλητικό ύφος σε όλη την δίκη, την διαδικασία και την απόφαση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Παρασκευή, ο Ανδρέας Βαγγόπουλος, συνήγορος της 3ης καταγγέλλουσας, σχετικά με την ετυμηγορία του δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Όπως είπε ο δικηγόρος, «δεν μπορώ να δεχθώ την θέση της υπεράσπισης του, ότι θα ήταν διαφορετική η απόφαση αν δεν ήταν ο Πέτρος Φιλιππίδης κατηγορούμενος».

Σημείωσε ακόμη, απορρίπτοντας ισχυρισμούς των δικηγόρων του καλλιτέχνη, πως «το ένταλμα για την προσωρινή κράτηση του αναφερόταν σε εγκληματικές πράξεις κατά πλειόνων, δεν αναφερόταν μόνο στην πρώτη καταγγελία για βιασμό. Αν δεν υπήρχε η κατηγορία για τον βιασμό, ενδεχομένως δεν θα τον προφυλάκιζαν τον κ. Φιλιππίδη, όμως προφανώς εκτιμήθηκαν και άλλα στοιχεία».

«Μόνο χαρούμενος δεν φάνηκε ο κ. Δημητρακόπουλος για την απόφαση», είπε ο κ. Βαγγόπουλος, σχολιάζοντας σχετική δήλωση του δικηγόρου του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ως προς την διαδικασία και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο συνήγορος της 3ης καταγγέλλουσας, για την απόπειρα βιασμού σε βάρος της οποίας καταδικάστηκε ο καλλιτέχνης, είπε ότι «Θα μπορούσε να πει ο κ. Φιλιππίδης «με συγχωρείτε, παρασύρθηκα» κτλ. αλλά αντίθετα υπήρχε έπαρση, άκρατος εγωισμός και προσπάθεια ότι «εμείς θα καταδείξουμε πόσα ανηλεή ψέματα λέτε καθημερινά» από την πλευρά του, κάτι που είχε αναπτύξει και μια ψυχολογία ανάλογη στις γυναίκες αυτές που πήγαιναν καθημερινά στην δίκη».

«Όλη η υπερασπιστική γραμμή έχει ένα προσβλητικό ύφος απέναντι σε αυτές τις κοπέλες και συνεχίζεται όταν ο κ. Δημητρακόπουλος λέει ότι αποσύρθηκε το θέμα του βιασμού. Γιατί; Η απόπειρα βιασμού τι είναι; Απλή εξύβριση; Εκλιπαρούσαν να μην επιβάλλουν ποινή καθείρξεως και να επιβληθεί ποινή φυλάκισης», συμπλήρωσε ο κ. Βαγγόπουλος.

Κατέληξε λέγοντας ότι «υπάρχει ικανοποίηση στην δική μας πλευρά για την απόφαση, αλλά όχι ενθουσιασμός. Αν υπάρχει ενθουσιασμός στην άλλη πλευρά επειδή δεν υπήρξε καταδίκη για τον βιασμό….».

