Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Τούλης

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Νίκου Τούλη.

Την απώλεια του Νίκου Τούλη σε ηλικία 67 ετών θρηνεί το ελληνικό μπάσκετ. Ο εκλιπών πρόσφερε πολλά στο μπάσκετ της Κρήτης από τις θέσεις του προπονητή και του παράγοντα, ενώ έφτασε με την ομάδα του Ηρακλείου ως την Α1 ανδρών στη δεκαετία του ΄90.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Νίκου Τούλη, στην οποία αναφέρει:

«Με αίσθημα βαθιάς θλίψης, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Νίκου Τούλη. Ενας άνθρωπος που έζησε για το μπάσκετ και πρόσφερε πολλά σε αυτό, αλλά και συνολικά στον αθλητισμό του τόπου του, του Ηρακλείου, δεν είναι πια κοντά μας.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ και ο πρόεδρος Ευάγγελος Λιόλιος εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του. Ο Νίκος Τούλης αφήνει ένα μεγάλο κενό, πρώτα και κύρια στους δικούς του ανθρώπους μα και στο άθλημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

