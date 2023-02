Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Πέθανε κοριτσάκι που πήγε με πυρετό στο νοσοκομείο

θρήνος για το αγγελούδι των 6,5 χρόνων, που έχασε την ζωή του. Απαρηγόρητοι οι γονείς από τον αιφνίδιο χαμό του μικρού κοριτσιού.

Τραγωδία το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, ένα κοριτσάκι 6,5 ετών ξεψύχησε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, περίπου στις 10:00 το πρωί, το παιδάκι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Τούμπας στο νοσοκομείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δυστυχώς η μικρούλα δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το κοριτσάκι είχε πυρετό τις τελευταίες τρεις ημέρες, με τους γονείς να καλούν παιδίατρο στο σπίτι.

Αμέσως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.