Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - ΕΜΑΚ: Άκαρπες οι έρευνες για το ζευγάρι Ελλήνων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν κατάφερε να εντοπίσει το ζευγάρι Ελλήνων η ελληνική διασωστική ομάδα. Tουρκικά συνεργεία αναλαμβάνουν τις έρευνες.



Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της ελληνικής διασωστικής αποστολής στο Χατάι της Τουρκίας με σκοπό να εντοπιστεί ζευγάρι, του οποίου οι συγγενείς έχουν αναφέρει στην πρεσβεία ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν άνδρα 65 ετών και μια γυναίκα 62 ετών.

Πηγές του ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι οι Έλληνες διασώστες έκαναν την πρώτη τους έρευνα στα ερείπια που βρίσκονται οι Έλληνες αγνοούμενοι Γιώργος Αντύπας με τη σύζυγό του, Ντίνα. Κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το υπνοδωμάτιο του ζευγαριού αλλά δεν τους βρήκαν.

Οι τουρκικές αρχές λόγω χρόνου, τους ζήτησαν να συνεχίσουν σε άλλες περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και ότι θα αναλάβουν τα τουρκικά συνεργεία τις έρευνες.

Πρόκειται για ζευγάρι με διπλή υπηκοότητα, με τη γυναίκα να κατάγεται από τη Συρία. Το ζευγάρι ζούσε μόνιμα στην Αντιόχεια. Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ήταν η πρώτη που έκανε γνωστό ότι, αγνοούνται Έλληνες πολίτες, καθώς κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ της, την πλησίασε συγγενής τους και της μίλησε γι’ αυτούς, δείχνοντάς της μάλιστα και τα διαβατήριά τους, όπως και τις συνομιλίες του με το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση.

Η ελληνική διασωστική αποστολή υπέβαλε σήμερα το πρωί κατ' εξαίρεση αίτημα ώστε να μεταβεί στο εξαώροφο κτίριο και να επιχειρήσει.

Επικοινωνία Σακελλαροπούλου με τον Πατριάρχη Αντιοχείας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄ και του εξέφρασε την συμπαράσταση της Ελλάδας για τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τις περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας και της βόρειας Συρίας, οι οποίες υπάγονται εκκλησιαστικώς στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι η χώρα μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τους δοκιμαζόμενους από τον σεισμό συνανθρώπους μας.

Σεισμός στην Τουρκία: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 104 ώρες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Πέθανε κοριτσάκι που πήγε με πυρετό στο νοσοκομείο

Πισπιρίγκου - Γιατρός Νοσοκομείου Παίδων: Κεταμίνη δεν δίνει κανένας... κατά λάθος (βίντεο)