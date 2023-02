Κόσμος

Ελβετία: Απαγόρευσε στην Ισπανία να στείλει ελβετικής κατασκευής οπλικά συστήματα στην Ουκρανία

Η Ελβετία απαγόρευσε σήμερα στην Ισπανία να στείλει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά πυροβόλα ελβετικής κατασκευής, τηρώντας το καθεστώς της στρατιωτικής ουδετερότητάς της.

Η Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων (SECO) «απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η Ισπανία στις 16 Ιανουαρίου 2023 αναφορικά με την επανεξαγωγή στην Ουκρανία δύο αντιαεροπορικών πυροβόλων των 35 χιλιοστών» ανέφερε ένας εκπρόσωπος, ο Φαμπιάν Μάγενφις, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τους τελευταίους μήνες η Ελβετία είχε ήδη αρνηθεί αιτήματα από τη Γερμανία και τη Δανία για την αποστολή στρατιωτικού υλικού στο Κίεβο. Στις συμβάσεις αγοράς τέτοιου υλικού, οι χώρες υπογράφουν με την Ελβετία μια συμφωνία που απαγορεύει την επανεξαγωγή όπλων σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, η κυβέρνηση οφείλει να αρνείται την εξαγωγή στρατιωτικού υλικού εφόσον η χώρα για την οποία προορίζεται εμπλέκεται σε ένοπλη σύγκρουση, όπως η Ουκρανία με τη Ρωσία. Το αίτημα της Ισπανίας εξετάστηκε, όπως και αυτά της Γερμανίας και της Δανίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια κριτήρια. «Η Ελβετία απάντησε επομένως αρνητικά» επικαλούμενη την ουδετερότητά της και τον νόμο για την εξαγωγή στρατιωτικού υλικού, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η συζήτηση για την ουδετερότητα της Ελβετίας αναζωπυρώθηκε αφού η κυβέρνηση αποφάσισε να υιοθετήσει όλες τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ στη Ρωσία μετά την εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία, πριν από περίπου έναν χρόνο. Στο Κοινοβούλιο έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για τη χαλάρωση των περιορισμών σε ό,τι αφορά την επανεξαγωγή στρατιωτικού υλικού, ωστόσο δεν αναμένεται να ληφθεί καμία απόφαση προτού να περάσουν πολλοί μήνες.

