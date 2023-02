Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ασελγούσε σε βάρος γυναίκας με νοητική υστέρηση

Χειροπέδες σε έναν 68χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί. Πώς αποκαλύφθηκε η σοκαριστική ιστορία.



Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σοκ έχει προκαλέσει στην Θεσσαλονίκη η είδηση ότι 68χρονος συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος 37χρονης με νοητική υστέρηση.

Η μητέρα της 37χρονης ήταν αυτή που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και από την καταγγελία της ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε από κάτοικο της περιοχής που διαμένει ότι είδε την κόρη της να βρίσκεται στο σπίτι του 68χρονου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1 η μητέρα πήγε άμεσα στο σημείο. Καλούσε στο τηλέφωνο την κόρη της αλλά δεν απαντούσε. Ταυτόχρονα μιλούσε και με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ωραιοκάστρου. Λίγο μετά είδε την κόρη της να βγαίνει από την πίσω πόρτα του σπιτιού.





Όταν την ρώτησε τι έκανε στο σπίτι αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης. Ο 68χρονος εκμεταλλευόμενος την ανικανότητα της να αντισταθεί της έβγαλε την μπλούζα και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η 37χρονη κατέθεσε και παρουσία ψυχολόγου και επιβεβαίωσε όσα ανέφερε η μητέρα της. Μάλιστα δήλωσε πως 68χρονος έχει ενεργήσει σε βάρος της ξανά με τον ίδιο τρόπο το τελευταίο δίμηνο.

Ο 68χρονος μετά από έρευνα των αστυνομικών του Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

