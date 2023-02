Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Πέθανε η γυναίκα που απεγκλωβίστηκε 104 ώρες μετά τον σεισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον σεισμό της Δευτέρας στη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία ξεπερνά ήδη τους 24.000. Τι δήλωσε η οικογένεια της 40χρονης.

Μια γυναίκα πέθανε σήμερα στο νοσοκομείο μια ημέρα μετά τον απεγκλωβισμό της από τα συντρίμμια ενός σπιτιού που κατέρρευσε από τον σεισμό στη νότια Τουρκία, όπου βρισκόταν καταπλακωμένη επί 104 ώρες, είπαν διασώστες.

Γερμανοί διασώστες ανέσυραν την 40χρονη Ζεϊνέπ Καχραμάν από τα χαλάσματα πολυκατοικίας στην πόλη Κιριχάν της νότιας Τουρκίας χθες Παρασκευή χαρακτηρίζοντας "θαύμα" την διάσωσή της. "Μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αδελφό και την αδελφή της Ζεϊνέπ ότι δυστυχώς πέθανε στο νοσοκομείο. Μόλις ενημερώσαμε την ομάδα ότι δυστυχώς κατέληξε και τώρα το επεξεργαζόμαστε αυτό στην ομάδα", δήλωσε ο Στίβεν Μπάγερ, ο αρχηγός της γερμανικής Διεθνούς Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης.

Με κάποιους διασώστες να προσπαθούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους και να παρηγορεί ο ένας τον άλλον, ο γιατρός της ομάδας είπε ότι οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι κατά το πρώτο 48ωρο έπειτα από μια τόσο πολύπλοκη διάσωση."Στο κάτω-κάτω ήταν κυριολεκτικά θαμμένη επί 100 ώρες. Όχι εγκλωβισμένη, αλλά θαμμένη", εξήγησε ο Πέτερ Κάουμπ.

Τόνισε όμως ότι οι προσπάθειες των διασωστών δεν ήταν μάταιες.

"Το να μπορέσεις να πεθάνεις στα χέρια της οικογένειάς σου και να μπορέσεις να ζήσεις τις τελευταίες σου στιγμές...κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Έπειτα από δέκα ώρες αφού αρχίσαμε είχε την πρώτη επαφή με άνθρωπο και μπόρεσε να μιλήσει στον διερμηνέα και σε εμάς, έπειτα ακόμη και στη οικογένειά της. Και στο τέλος η οικογένειά της κατάφερε να την κρατήσει στα χέρια της", πρόσθεσε.

Η οικογένεια της γυναίκας είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι οι διασώστες είχαν φθάσει δύο ημέρες μετά τον σεισμό. Οι γερμανοί διασώστες ήρθαν σε επαφή με τη γυναίκα όταν βρισκόταν βαθιά θαμμένη στα χαλάσματα και την κράτησαν ενυδατωμένη μέσω ενός λάστιχου. Κάποια στιγμή βοήθησαν την αδελφή της να κατέβει με μια σκάλα και να προσεγγίσει το σημείο όπου ήταν καταπλακωμένη η Ζεϊνέπ για να της μιλήσει. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον σεισμό της Δευτέρας στη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία ξεπερνά ήδη τους 24.000.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Το γηροκομείο - “κολαστήριο” σε καραντίνα μετά τις αποκαλύψεις

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αποθήκη στον Λαγκαδά (βίντεο)

Γουίτνεϊ Χιούστον: η λαμπρή καριέρα, τα ναρκωτικά και ο ξαφνικός θάνατος