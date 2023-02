Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Ο αυστριακός στρατός ανέστειλε τις επιχειρήσεις διάσωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αυστριακοί στρατιώτες έχουν βρει καταφύγιο σε έναν καταυλισμό μαζί με άλλες διεθνείς οργανώσεις.

Ο αυστριακός στρατός ανέστειλε τις επιχειρήσεις διάσωσης στη σεισμόπληκτη Τουρκία εξαιτίας της "όλο και πιο επικίνδυνης κατάστασης ασφαλείας", ανέφερε σήμερα στο Twitter ο εκπρόσωπός του.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Μίχαελ Μπάουερ έγραψε στο Twitter ότι η Μονάδα Διαχείρισης Καταστροφών των Αυστριακών Δυνάμεων (AFDRU) θα είναι και πάλι διαθέσιμη για περαιτέρω επιχειρήσεις διάσωσης όταν το περιβάλλον όπου επιχειρούν θα γίνει ασφαλές.

Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP μετέδωσε συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες και ανέφερε ότι οι αυστριακοί στρατιώτες έχουν βρει καταφύγιο σε έναν καταυλισμό μαζί με άλλες διεθνείς οργανώσεις και αναμένουν οδηγίες.

Περίπου 80 διασώστες από τις αυστριακές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στην Αντάκια (Αντιόχεια) της Τουρκίας από τις 7 Φεβρουαρίου και έχουν ήδη απεγκλωβίσει 9 άτομα από τα χαλάσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βία ανηλίκων: 15χρονοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους

Ενδοοικογενειακή βία - καταγγελία: Έδειρε τη γυναίκα του... επειδή πάχυνε

Ρόδος - καταγγελία: Ανήλικος βίασε 13χρονη... με την “άδεια” του πατέρα του