Δραματικές σχολές: Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα από σπουδαστές (βίντεο)

Ζητούν να αλλάξει το προεδρικό διάταγμα που όπως υποστηρίζουν οι σπουδαστές μετατρέπει τα πτυχία τους από ανώτατες ιδιωτικές σχολές σε απολυτήρια λυκείου

Του Κώστα Τάτση



Έξω από το εθνικό θέατρο που τελεί του κατάληψη εδώ και μια εβδομάδα οι δρόμοι πλημμύρισαν με κόσμο για να παρακολουθήσουν την συναυλία συμπαράστασης που διοργάνωσε το σωματείο ελλήνων ηθοποιών, στον αγώνα που κάνουν οι σπουδαστές δραματικών σχολών



Σήμερα πραγματοποίησαν σιωπηλή διαμαρτυρία στο Σύνταγμα ζητώντας να αλλάξει το προεδρικό διάταγμα που όπως υποστηρίζουν οι σπουδαστές μετατρέπει τα πτυχία τους από ανώτατες ιδιωτικές σχολές σε απολυτήρια λυκείου

"Ζητάμε να τροποποιηθεί το διάταγμα να θεωρούμαστε και εμείς φοιτητές" λένε φοιτητές δραματικών σχολών.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα παραιτήθηκαν και όλοι οι καθηγητές από το εθνικό θέατρο ζητώντας κι εκείνοι την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος ενώ στο πλευρό τους έχουν σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο

"Απίστευτη αλληλεγγύη έρχεται κόσμος και μας δίνει κουράγιο, χρήματα και υλικά αγαθά" αναφέρει σπουδάστρια.

"Να μη χαθεί αυτή η συμπαράσταση από τον κόσμο" αναφέρει άλλος σπουδαστής.

Οι σπουδαστές με την συμπαράσταση και των εργαζομένων έχουν προβεί σε πολλές καταλήψεις θέατρων σε ολόκληρη την επικράτεια ενώ είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (8/2) παραιτήθηκε σύσσωμο το διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου, αφού εξέπνευσε η προθεσμία που είχαν δώσει προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 85/22 ενώ χτες, Πέμπτη (9/2) παραιτήθηκαν και οι καθηγητές της Δραματικής σχολής του ΚΘΒΕ.





