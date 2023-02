Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Δύο γερμανικές οργανώσεις ανέστειλαν τις επιχειρήσεις διάσωσης

Δύο γερμανικές οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ανέστειλαν σήμερα τις επιχειρήσεις διάσωσης στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας επικαλούμενες προβλήματα και καταγγελίες για συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδα ατόμων και πυροβολισμούς.

Η Γερμανική Διεθνής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (ISAR) και η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν εκ νέου το έργο τους όταν η τουρκική υπηρεσία πολιτικής προστασίας χαρακτηρίσει ασφαλή την κατάσταση.

"Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι η θλίψη σιγά-σιγά μετατρέπεται σε οργή. Επομένως θα παραμείνουμε στην κοινή βάση με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας για την ώρα", είπε στο Ρόιτερς ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων της ISAR Στέφαν Μπάγερ προσθέτοντας ωστόσο ότι οι οργανώσεις θα είναι έτοιμες να βοηθήσουν άμεσα αν υπάρξουν ενδείξεις για επιζώντες.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν αναφέρει συγκρούσεις στην περιοχή που έχει πληγεί από τον σεισμό, αλλά ο πρόεδρος Ερντογάν σχολίασε σήμερα την κατάσταση ασφαλείας επισημαίνοντας ότι έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ότι έχουν παρατηρηθεί κρούσματα λεηλασιών.

Η Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών των αυστριακών δυνάμεων επίσης ανέστειλε για λόγο σήμερα τις επιχειρήσεις της, αλλά έπειτα ξεκίνησε εκ νέου με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Μίχαελ Μπάουερ να γράφει στο Twitter ότι ο τουρκικός στρατός έχει αναλάβει την προστασία της αυστριακής δύναμης.

Περίπου 82 διασώστες από τις ένοπλες δυνάμεις της Αυστρίας βρίσκονται από τις 7 Φεβρουαρίου στην Αντάκια (Αντιόχεια) της Τουρκίας και έχουν ήδη απεγκλωβίσει 9 ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Η Ελβετία ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στην Χατάι και ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί αναλόγως.

Η Ελβετία έχει στείλει 87 ειδικούς και οκτώ σκύλους διασώστες για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση και μέχρι στιγμής έχει απεγκλωβίσει 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο βρέφη, από την Τρίτη που μετέβη στην περιοχή. Χθες εστάλη μια ακόμη ομάδα από 12 ελβετούς διασώστες.

