Κόσμος

Χονγκ Κονγκ: Κατάστημα πουλούσε κρέας σκύλου και γάτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν «ύποπτα δείγματα σάρκας σκύλου και γάτας» σε κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή Yau Ma Tei.





Ένα κατάστημα στην περιοχή Yau Ma Tei του Χονγκ Κονγκ δέχθηκε έφοδο από τις τοπικές αρχές με την υποψία ότι πουλούσε κρέας σκύλου και γάτας σε ντόπιους.

Σύμφωνα με το CNN, αστυνομικοί κατέσχεσαν «ύποπτα δείγματα σάρκας σκύλου και γάτας» σε κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή Yau Ma Tei.

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας «κοινής επιχείρησης» από το Τμήμα Γεωργίας, Αλιείας, Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Υγιεινής το βράδυ της Πέμπτης. Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε αφού είχαν προκύψει αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι η σάρκα γάτας και σκύλου επτά δεκαετίες μετά την απαγόρευσή της.

Η πώληση επικρίθηκε επίσης από την τοπική ομάδα δικαιωμάτων των ζώων, η οποία δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα» την πράξη. Προέτρεψε επίσης τους ντόπιους να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν συναντήσουν κρέας σκύλου και γάτας να πωλείται ως τροφή σε καταστήματα και εστιατόρια.

Οι κανονισμοί για σκύλους και γάτες του Χονγκ Κονγκ υπογραμμίζουν ότι «κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να καταναλώσει, ή να εμπορευθεί κρέας από σκύλο ή γάτα, όπως επίσης και την πώληση ή τη χρήση τους».

Η κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας απαγορεύτηκε στο Χονγκ Κονγκ το 1950, επομένως, η παραβίαση του νόμου συνοδεύεται από μέγιστο πρόστιμο 640 δολαρίων ΗΠΑ και φυλάκιση έξι μηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Το γηροκομείο - “κολαστήριο” σε καραντίνα μετά τις αποκαλύψεις

Θεσσαλονίκη: Ασελγούσε σε βάρος γυναίκας με νοητική υστέρηση

Στο ANT1+ η Γεωργία Καλτσή προχωράει “Στα 4” (εικόνες)