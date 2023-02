Ο Γούντι Άλεν κάνει ντεμπούτο στον γαλλόφωνο κινηματογράφο

Life

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης χαρακτήρισε την ταινία του, ως μια «ιστορία ρομαντισμού, πάθους και βίας που διαδραματίζεται στο σύγχρονο Παρίσι…».

Ο Γούντι Άλεν μπορεί να εξακολουθεί να είναι persona non grata για πολλούς στις ΗΠΑ, αλλά οι διεθνείς διανομείς αγωνιούν για να δουν τη νέα του ταινία, «Coup de Chance», η οποία θα παρουσιαστεί στους αγοραστές στην επερχόμενη Ευρωπαϊκή Αγορά Κινηματογράφου.

Η WestEnd Films συνεργάστηκε με την Gravier Productions, ώστε να ξεκινήσει η πώληση της ταινίας στο Βερολίνο την επόμενη εβδομάδα.

Με τη νέα του ταινία ο Άλεν κάνει το ντεμπούτο του στον γαλλόφωνο κινηματογράφο καθώς το σύνολο των ηθοποιών είναι Γάλλοι, μεταξύ των οποίων η Λου ντε Λαάζ, η Βαλερί Λεμερσιέ, ο Μελβίλ Πουπό και ο Νιλς Σνάιντερ.

Σε μια δήλωση, ο Άλεν χαρακτήρισε την ταινία μια «ιστορία ρομαντισμού, πάθους και βίας που διαδραματίζεται στο σύγχρονο Παρίσι. Γυρισμένο σε όλη την πόλη και λίγο στην επαρχία, εξελίσσεται γύρω από ένα ειδύλλιο μεταξύ δύο νεαρών που είναι παλιοί φίλοι και καταλήγει σε συζυγική απιστία και τελικά σε έγκλημα».

