Η Ρεάλ Μαδρίτης πρωταθλήτρια κόσμου για πέμπτη φορά την τελευταία δεκαετία!

Η «βασίλισσα» που είναι και η πολυνίκης του θεσμού επικράτησε με 5-3 της Αλ Χιλάλ, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, που διεξήχθη στο στάδιο «Μπουλαΐ Αμπντάλα» του Ραμπάτ.

Στην επιστροφή της στη διοργάνωση μετά από τρία χρόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης με μία άκρως επιβλητική εμφάνιση επιβλήθηκε με 5-3 της Αλ Χιλάλ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, που διεξήχθη στο στάδιο «Μπουλαΐ Αμπντάλα» του Ραμπάτ, και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου για 5η φορά σε ισάριθμες συμμετοχές της από το 2014 κι έπειτα (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

Η «βασίλισσα» είναι η πολυνίκης του θεσμού με 5 τίτλους, ακολουθεί η Μπαρτσελόνα με 3, ενώ από 2 έχουν οι Κορίνθιανς και Μπάγερν Μονάχου. Μία φορά έχουν κατακτήσει το τρόπαιο οι Λίβερπουλ, Τσέλσι, Σάο Πάουλο, Ιντερνασιονάλ, Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ίντερ.

Απέναντι στους Σαουδάραβες του Ραμόν Ντίας (πρώτη παρουσία σε τελικό), η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι προηγήθηκε γρήγορα με 2-0 (13΄ Βινίσιους, 18΄ Βαλβέρδε), αλλά η Αλ Χιλάλ μείωσε στο 26΄ με τον Μαρέγκα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον τελικό.

Ο Καρίμ Μπενζεμά, όμως, που λόγω τραυματισμού έχασε τον ημιτελικό με την Αλ Αχλί, στην επιστροφή του στην ενδεκάδα βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 54΄ μετά από ασίστ του Βινίσιους και ουσιαστικά έδωσε πρόωρο τέλος στον αγώνα.

Με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στον τελικό και τρίτο στη διοργάνωση (είχε σκοράρει και στον ημιτελικό), ο Βαλβέρδε ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-1 στο 58ο λεπτό, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Ο «χορός των γκολ» συνεχίστηκε και στο 63΄ ο Βιέτο μείωσε σε 4-2 για τους Σαουδάραβες, ενώ έξι λεπτά μετά ο Βινίσιους με το τρίτο του γκολ στη διοργάνωση (σκόραρε και με την Αλ Αχλί) «έγραψε» το 5-2. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 79΄ ο Βιέτο.

Στον αγώνα που προηγήθηκε για τις θέσεις 3-4, στην Ταγγέρη, η Φλαμένγκο επικράτησε με 4-2 της Αλ Αχλί, χάρις στα δύο πέναλτι του Μπαρμπόσα (11΄, 85΄) και τα γκολ του Πέδρο στο 77΄ και 90΄+1.

Η Αλ Αχλί είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 38΄ με τον Αμπντελκαντέρ και με τον ίδιο παίκτη στο 60΄ είχε ανατρέψει προς στιγμή τα δεδομένα του αγώνα. Νωρίτερα, στο 58΄, η ομάδα της Αιγύπτου είχε χάσει πέναλτι με τον Μααλούλ, ενώ στο 69΄, έμεινε με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Αμπντουλφατάχ.

