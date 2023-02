Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Σκαρφάλωσε στα χαλάσματα για να βοηθήσει γυναίκα που αναζητούσε τον γιο της

«Είναι σαν να μου χάρισες όλο τον κόσμο», είπε η γυναίκα ξεσπώντας σε κλάματα.

Στον κάδο ενός εκσκαφέα μπήκε το Σάββατο ένας τούρκος στρατιώτης ώστε να σκαρφαλώσει και να αναζητήσει μέσα σε ένα κατεστραμμένο από το σεισμό σπίτι στην Αντιόχεια ένα κινητό τηλέφωνο που ανήκε σε μια 75χρονη γυναίκα, η οποία φοβόταν ότι ο γιος της ήταν νεκρός έπειτα από πέντε ημέρες που δεν είχε επαφή μαζί του.

Η γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι ονομάζεται Μάμα Μπούσρα, είχε ζητήσει από τους διασώστες να βρουν το τηλέφωνό της και περίμενε να καλέσει τον γιο της σε ένα γειτονικό πάρκο όπου έχουν στηθεί σκηνές για τους σεισμόπληκτους.

Ανταποκρινόμενος στην έκκλησή της ο Μουρατάν Αντίλ, ένας στρατιώτης ειδικών επιχειρήσεων ο οποίος μετέβη στην σεισμόπληκτη αυτή πόλη της νότιας Τουρκίας από την Άγκυρα για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης, ανέβηκε με την βοήθεια του εκσκαφέα στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου στα χαλάσματα του σπιτιού της.

Όταν έφτασε ο Αντίλ στο μπαλκόνι ένας άλλος διασώστης που βρισκόταν μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι της γυναίκας του έδωσε μια κόκκινη τσάντα με τα υπάρχοντά της και μέσα σε αυτή υπήρχε και το κινητό της τηλέφωνο. Ο εκσκαφέας κατέβασε τον Αντίλ, ο οποίος κατευθύνθηκε προς το πάρκο που τον περίμενε η γυναίκα γεμάτη αγωνία.

Η μπαταρία του κινητού είχε εξαντληθεί και έτσι δεν μπόρεσε να καλέσει τον γιο της, αλλά κάποιος άλλος άκουσε το όνομα του γιου της και είπε ότι τον γνώριζε και ήταν καλά. Αυτός τον κάλεσε από το δικό του τηλέφωνο και ο γιος της απάντησε. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Μάμα Μπούσρα άκουσε τη φωνή του παιδιού της έπειτα από τον σεισμό.

«Είναι σαν να μου χάρισες όλο τον κόσμο», είπε η γυναίκα ξεσπώντας σε κλάματα.

