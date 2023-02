Αθλητικά

Σεισμός στην Τουρκία: Ανασύρθηκε νεκρή η Νιλάι Αϊντογκάν

Η διεθνής μπασκετμπολίστρια καταπλακώθηκε όταν κατέρρευσε το κτήριο στο οποίο βρισκόταν στη Μαλάτεια.

Νεκρή ανασύρθηκε η Νιλάι Αϊντογκάν, από κτήριο στη Μαλάτεια, η Νιλάι Αϊντογκάν.

Η 30χρονη μπασκετμπολίστρια καταπλακώθηκε όταν κατέρρευσε το κτήριο στο οποίο βρισκόταν, κατά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία.

Η Αϊντογκάν ήταν διεθνής με την εθνική Τουρκίας στο 3Χ3. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τη σωρό της μαζί με αυτή της γιαγιάς της, έπειτα από έξι ημέρες ερευνών και προσπαθειών.

