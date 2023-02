Πολιτισμός

ΣΕΑ για Μουσεία: 24ωρες απεργίες και αποχή από καθήκοντα

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις μαζί με τα άλλα σωματεία του ΥΠΠΟΑ.

Απόφαση για 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες και αποχή από καθήκοντα έλαβε η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) που πραγματοποιήθηκε στις 10/2/2023. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο ΣΕΑ στη ΓΣ αποφάσισε «την πλήρη αντίθεσή του στο σχέδιο νόμου για τη μετατροπή των πέντε μεγάλων δημόσιων αρχαιολογικών Μουσείων σε ΝΠΔΔ», καθώς, μεταξύ άλλων, «διαμελίζει την Αρχαιολογική Υπηρεσία και κατακερματίζει την ενιαία προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Έτσι, εκτός από την 24ωρη απεργία αύριο Δευτέρα 13/2/2023, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για τη μετατροπή πέντε μεγάλων δημόσιων μουσείων σε ΝΠΔΔ από την Ολομέλεια της Βουλής, προκηρύσσονται επιπλέον δύο 24ωρες κυλιόμενες απεργίες την Τρίτη 13/2/2023 και την Τετάρτη 14/2/2023, ημέρες προγραμματισμένης συνεδρίασης του ΚΑΣ, με σκοπό τη μη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. «Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας των συνεδριάσεων του ΚΑΣ από την πολιτική ηγεσία, οι ημερομηνίες των απεργιών θα μεταφερθούν αναλόγως», προσθέτει η ίδια ανακοίνωση. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις μαζί με τα άλλα σωματεία του ΥΠΠΟΑ, αύριο Δευτέρα, στις 11:30 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα και στις 12: στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, καθώς και την Τετάρτη 15/2, στις 17:00 έξω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μαζί με όλους τους εργαζόμενους στον πολιτισμό.



Ο ΣΕΑ προκηρύσσει επίσης «πανελλαδική απεργία-αποχή από τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας με τους πολίτες και από τα διοικητικά καθήκοντα που σχετίζονται με τα ΕΣΠΑ και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (εκτός μισθοδοσίας προσωπικού), από τη Δευτέρα 20/2/2023, για την ικανοποίηση επιπλέον των οικονομικών μας αιτημάτων και της άμεσης πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού», ενώ θα προσφύγει, όπως αναφέρει, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενάντια στον νόμο για τα Μουσεία «με σκοπό την κατάργησή του. Μέχρι την απόφαση του ΣτΕ, δεν αναγνωρίζουμε την ισχύ αυτού του νόμου», συμπληρώνει η ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

