Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε φαρμακείο

Η Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, εντόπισε το όχημα διαφυγής και συνέλαβε τον δράστη.

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε φαρμακείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ένα άτομο φέρεται να εισέβαλε σε φαρμακείο που διανυκτέρευε και με την απειλή μαχαιριού να αφαίρεσε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χρηματικό ποσό περίπου 80 με 100 ευρώ.

Αμέσως μετά βγήκε από το φαρμακείο και φέρεται να επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνεργοί του.

Ο φαρμακοποιός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία άρχισε αμέσως αναζητήσεις και κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να εντοπίσει και να ακινητοποιήσει ύποπτο όχημα στην Περιφερειακή οδό.

