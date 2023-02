Κόσμος

Σεισμός στη Συρία - ΠΟΥ: Πρόθυμος ο Άσαντ για το άνογμα των συνόρων

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να περιμένει το πράσινο φως από τις αρχές των βορειοδυτικών αυτών περιοχών για να μεταβεί εκεί.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε την Κυριακή ότι ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Ασαντ έδειξε ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει το άνοιγμα νέων συνοριακών σημείων διέλευσης για να προωθηθεί η βοήθεια στα θύματα του σεισμού στη βορειοδυτική Συρία, περιοχή που ελέγχεται από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις.

"Συνάντησα την Αυτού Εξοχότητα τον πρόεδρο 'Ασαντ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στην ιδέα να εξετάσει διασυνοριακά σημεία πρόσβασης γι' αυτήν την έκτακτη ανάγκη", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Το Μπαρ αλ-Χάουα, το μόνο λειτουργικό σημείο διέλευσης από την Τουρκία προς τις κατεστραμμένες από τον σεισμό περιοχές που ελέγχονται από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του σεισμού. Ωστόσο, η βοήθεια μεταφέρεται ξανά από εκεί ήδη από την Πέμπτη, αλλά αυξάνονται οι εκκλήσεις για άνοιγμα και άλλων συνοριακών σημείων διέλευσης προκειμένου να επιταχυνθεί η παράδοση της βοήθειας.

Ο Τέντρος χαιρέτισε επίσης "την έγκριση που δόθηκε πρόσφατα από τη συριακή κυβέρνηση για τις διασυνοριακές αυτοκινητοπομπές του ΟΗΕ", ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τη βοήθεια στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι δέχθηκε η διεθνής βοήθεια που προορίζεται για τις ανταρτοκρατούμενες περιοχές να μεταφερθεί μέσω των περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχό της.

"Είμαστε σε ετοιμότητα", δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ. "Μπορούμε να κινηθούμε ανά πάσα στιγμή προς τα βορειοδυτικά, χάρη στην εξουσιοδότηση που έχουμε (...) από αυτήν την πλευρά. Τώρα περιμένουμε νέα από την άλλη πλευρά. Όταν θα τα έχουμε, θα κατευθυνθούμε βορειοδυτικά".

