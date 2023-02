Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Βίντεο από την δολοφονία του προβάλλονται στην δίκη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ακρομαατική διαδικασία για την δολοφονία του 19χρονου, με 12 κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο.

Με την προβολή οπτικοακουστικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Άλκη Καμπανού, συνεχίζεται για 7η μέρα, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη των 12 κατηγορουμένων για το φονικό επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα, που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο φοιτητή.

Η προβολή του υλικού -το οποίο περιλαμβάνεται ούτως ή άλλως στον φάκελο της δικογραφίας- είχε αποφασιστεί στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την εξέταση του αστυνομικού από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, υπηρεσία που διενήργησε τις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των φερόμενων δραστών.

Άλλωστε είχε προβληθεί κι ως αίτημα από την πλευρά των δικηγόρων υπεράσπισης, προκειμένου ο μάρτυρας να καταδείξει τις κινήσεις και τις θέσεις των 12 κατηγορουμένων σε σχέση με το αιματηρό περιστατικό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στο βήμα του μάρτυρα θα ανέβει για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση ο παραπάνω αστυνομικός, για να απαντήσει αυτή τη φορά, στα ερωτήματα των δικηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης. Κατά την προηγούμενη δικάσιμο και εξεταζόμενος από την πρόεδρο του δικαστηρίου και την εισαγγελέα της έδρας, ο ίδιος είχε αναφερθεί διεξοδικά στις έρευνες της υπηρεσίας τους που οδήγησαν στη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «καταδρομική».

Μίλησε γενικότερα για επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα, επισημαίνοντας ότι αυτές είναι «τυφλές» όσον αφορά τους παθόντες και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «σημασία έχει τα θύματα να ανήκουν σε αντίπαλη ομάδα», ενώ πρόσθεσε ότι «καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει, υπάρχει άνεση, δεν το κάνει κανείς πρώτη φορά».

