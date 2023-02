Υγεία - Περιβάλλον

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: “δεμένοι, υποσιτισμένοι και με λειψά φάρμακα” οι ηλικιωμένοι (βίντεο)

Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη του ιδρύματος στον ΑΝΤ1 για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούσαν οι ηλικιωμένοι. Πως “άλλαζαν όλα” στις ώρες του επισκεπτηρίου. Τι λέει γείτονας της δομής.

Για τις θλιβερές αποκαλύψεις για το γηροκομείο στον Κορυδαλλό, που φαίνεται πως αποτελούσε τόπο βασανισμού για δεκάδες ηλικιωμένους, μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ένας περίοικος της δομής και μια πρώην εργαζόμενη στο γηροκομείο.

Όπως είπε η πρώην εργαζόμενη, «εκτός από υποσιτισμένους ασθενείς, υπήρχαν άλλοι που δεν ελάμβαναν πλήρως την φαρμακευτική αγωγή που έπρεπε», καθώς δεν τους χορηγούνταν όλα τα φάρμακα τους.

«Τους έδεναν στα καλοριφέρ και στα κρεβάτια, με την δικαιολογία ότι οι τρόφιμοι είναι επιθετικοί. Όταν ένας ψυχιατρικός ασθενής παίρνει ελλιπή αγωγή, προφανώς θα είναι επιθετικός», είπε η πρώην υπάλληλος του γηροκομείου.

Μάλιστα, επεσήμανε πως «το επισκεπτήριο των συγγενών επιτρεπόταν τις ώρες 17:00-20:00 και η διεύθυνση του γηροκομείου πίεζε το προσωπικό να είναι όλα στην εντέλεια στις 17:00 για να μην αντιληφθούν κάτι όσοι συγγενείς πήγαιναν στον χώρο».

Ο γείτονας του γηροκομείου επεσήμανε ότι «από την ημέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί το γηροκομείο, πριν από πέντε χρόνια, γέμισε σχεδόν αμέσως, αλλά ενώ στην αρχή έρχονταν ασθενοφόρα, μετά άρχισαν να φεύγουν συνέχεια νεκροφόρες και ο κόσμος απηύδησε. Ποιος τολμούσε να μπει μέσα; Δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να έχει σχέσεις με τους ασθενείς. Χθες στις 14:30 πήραν κάποιον παππού να τον πάνε σε κάποιο γηροκομείο. Όταν βρουν άλλο κρεβάτι θα πάρουν και τους άλλους. ΘΑ κλείσει, δεν υπάρχει περίπτωση».

Σε καραντίνα το γηροκομείο μετά τις αποκαλύψεις

Σε καραντίνα βρίσκεται το ιδιωτικό γηροκομείο στον Κορυδαλλό, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής έφτασαν την Παρασκευή έξω από το γηροκομείο, όμως για να μπορέσουν να μπουν και να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο αναγκάστηκαν να σπάσουν τα λουκέτα με τα οποία ήταν σφραγισμένη η είσοδος.



Το πρωί του Σαββάτου ειδική ιατρική ομάδα με πρωτοβουλία της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας μετέβη στο γηροκομείο στον Κορυδαλλό για να εξετάσει τους ηλικιωμένους. Αποφασίστηκε μάλιστα να τεθεί σε καραντίνα η δομή, καθώς ένας από τους ηλικιωμένους βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ κάποιοι άλλοι φιλοξενούμενοι είχαν ψώρα.



Απαγορεύτηκε η είσοδος σε όλους τους συγγενείς των φιλοξενούμενων, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.



Όπως έχει γίνει γνωστό περίπου 38 ηλικιωμένοι βρέθηκαν υποσιτισμένοι.

