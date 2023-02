Αθλητικά

Μπασκετμπολίστας έπεσε θύμα διαρρηκτών

Στο στόχαστρο διαρρηκτών μπήκε το αυτοκίνητο γνωστού μπασκετμπολίστα.



Άγνωστοι διέρρηξαν τα ξημερώματα, στο κέντρο της Αθήνας, το αυτοκίνητο γνωστού μπασκετμπολίστα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μόλις ο 29χρονος επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει στη συμβολή της Πανεπιστημίου με την Αμερικής, διαπίστωσε ότι ήταν σπασμένο ένα τζάμι.

Οι δράστες είχαν αφαιρέσει πιστωτικές κάρτες, ταξιδιωτικά έγγραφα, δικά του και ενός 32χρονου συμπαίκτη του, καθώς και ένα σακίδιο.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

