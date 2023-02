Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες πηδούν από το παράθυρο μετά από μετασεισμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντρομοι οι διασώστες πηδούν από το παράθυρο κτηρίου υπό τον φόβο κατάρρευσης κατά την διάρκεια μετασεισμού.



Χιλιάδες είναι οι μετασεισμοί στην Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησαν την χώρα αλλά και την Συρία τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου.

Η γη στην Τουρκία δεν έχει σταματήσει να τρέμει, με κάθε σεισμό να είναι επικίνδυνος για νέες καταρρεύσεις και νέους εγκλωβισμούς, ειδικά των διασωστών.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter, δείχνει διασώστες στην Αντιόχεια να έχουν μπει σε κτήριο για να ψάξουν εγκλωβισμένους. Ωστόσο ένας νέος μετασεισμός σημειώνεται, και έντρομοι πηδούν από το παράθυρο.

Moment of panic among the American and French rescue teams caused by aftershock in quake-hit Turkiye's Antakya district caught on camera https://t.co/4Y4dvhCKG7 pic.twitter.com/YKeFl9onHv — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Έξω από το υπό έρευνα κτήριο είχαν τοποθετηθεί στρώματα, στα οποία πήδηξαν οι διασώστες για να φύγουν με ασφάλεια από το σημείο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, πρόκειται για Αμερικανούς και Γάλλους διασώστες.

Εν τω μεταξύ, οι διασώστες στην Τουρκία κατάφεραν να ανασύρουν και άλλους επιζώντες από τα συντρίμμια, μία εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών, εξαιτίας του οποίου έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, με τον ΟΗΕ να αναμένει ο αριθμός αυτός ακόμη και να διπλασιαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: Αποκλειστική συνέντευξη με την καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού (βίντεο)

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: “δεμένοι, υποσιτισμένοι και με λειψά φάρμακα” οι ηλικιωμένοι (βίντεο)

Μπασκετμπολίστας έπεσε θύμα διαρρηκτών