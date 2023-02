Κοινωνία

Τροχαία: “Βροχή” οι κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ και ζώνη ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 17.000 κλήσεις «έκοψε» η Τροχαία μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα. Οι παραβάσεις ανά κατηγορία και περιοχή.



Σε 17.327 ανήλθαν οι κλήσεις που «έκοψε» η Τροχαία, από 5 έως 11 Φεβρουαρίου 2023, σε όλη την Ελλάδα, κατά την διενέργεια 85.635 ελέγχων οδηγών και οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σημειώνεται, ότι οι 379 ήταν για οδήγηση σε κατάσταση μέθης.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια ήταν: 3.119 στην Αττική, 2.584 στη Θεσσαλονίκη, 1.797 στην Κεντρική Μακεδονία, 1.772 στη Δυτική Ελλάδα, 1.634 στην Κρήτη, 1.420 στη Θεσσαλία, 1.250 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1.045 στην Ήπειρο, 760 στην Πελοπόννησο, 550 στη Δυτική Μακεδονία, 493 στα Ιόνια Νησιά, 401 στη Στερεά Ελλάδα, 283 στο Βόρειο Αιγαίο και 219 στο Νότιο Αιγαίο.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν αφορούν:

7.178 για παράνομη στάθμευση, 3.791 για υπερβολική ταχύτητα, 810 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, 575 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 385 για Κ.Τ.Ε.Ο, 379 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 317 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 302 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 254 για ανασφάλιστα οχήματα, 210 για παραβίαση σηματοδότη, 130 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 98 για αντικανονικούς ελιγμούς, 96 για φθαρμένα ελαστικά, 76 για μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, 71 για αντικανονικό προσπέρασμα, 46 για θορύβους, 42 για αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο, 27 για απόσπαση προσοχής οδηγού, 27 για παραβίαση προτεραιότητας, 20 για καυσαέρια, 19 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 16 για αντικανονική χρήση φώτων, 12 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα, 8 για έλλειψη ζώνης ασφαλείας, 7 για υπέρβαρο φορτίο, 5 για παραβίαση σήματος τροχονόμου, 4 για μη κίνηση σε δεξιό άκρο οδού, 2 για παραποιημένα ασφαλιστήρια και 2.422 λοιπές παραβάσεις.

Παράλληλα, στοχευμένες δράσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκαν, από 6 έως 12 Φεβρουαρίου 2023, στην περιοχή της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου. Συνολικά διενεργήθηκαν 322 έλεγχοι οδηγών και οχημάτων, βεβαιώθηκαν 92 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν: 8 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 6 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, 3 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 1 για μη χρήση κράνους και 74 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 11 ζεύγη πινακίδων, 6 άδειες κυκλοφορίας και 6 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ μεταφέρθηκε 1 όχημα.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά : Ο συζυγοκτόνος “είδε” για πρώτη φορά την Λυδία (βίντεο)

Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες πηδούν από το παράθυρο μετά από μετασεισμό (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: Αποκλειστική συνέντευξη με την καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού (βίντεο)