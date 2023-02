Πολιτική

Νεκτάριος Σαντορινιός: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο σκόρπισε η είδηση θανάτου του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Με ενός λεπτού σιγής τίμησαν την μνήμη του στην Βουλή.

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πόλη της Ρόδου, θα γίνει η κηδεία του Νεκτάριου Σαντορινιού, που πέθανε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 51 ετών, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Η κηδεία του αγαπημένου μας Νεκτάριου Σαντορινιού θα γίνει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πόλη της Ρόδου. Για το τελευταίο αντίο, η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 11:00 το πρωί της ίδιας μέρας.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, επιθυμεί να στηριχθούν οι κοινωνικοί και αλληλέγγυοι Σύλλογοι:

Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» (Εθνική Τράπεζα: GR 2501101920000019248000010) και

Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών που χρήζουν Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών «Ροδαυγή» (Τράπεζα Πειραιώς: GR 7801727010005701060080972)»

Ενός λεπτού σιγή στην Βουλή

Με ενός λεπτού σιγή η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, αναφέρθηκε «στο ήθος, την πίστη, το θάρρος, τη μαχητικότητά του και το κοινοβουλευτικό του ήθος», τονίζοντας ότι «ο Νεκτάριος Σαντορινιός, παρά την προσωπική περιπέτεια που τον ταλαιπωρούσε, έβαζε πάνω από όλα το καθήκον του προς τον κοινοβουλευτισμό και προς την ιδιαίτερη πατρίδα του».

«Υποκλινόμαστε στη μνήμη ενός νέου ανθρώπου, που ενώ δεν συμπλήρωσε τον κύκλο της ζωής του όπως αναμενόταν, συμπλήρωσε το έργο και το καθήκον της ζωής του με τρόπο που όλοι μας του το αναγνωρίζουμε. Θερμά συλλυπητήρια συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο και αν αυτή η δοκιμασία και η επιδείνωση της υγείας του ήταν κάτι το οποίο στατιστικά θα μπορούσε να έχει αυτήν την εξέλιξη που είχε σήμερα, ωστόσο η ώρα της ανακοίνωσης του θανάτου, μετά από μία σκληρή δοκιμασία, δεν παύει να είναι ασήκωτη.

Αυτό το ασήκωτο, το απαλύνει μία τρυφερή, μία γλυκιά ανθρώπινη ανάμνηση ενός άξιου, δημιουργικού συναδέλφου που τίμησε την ιδιότητα του βουλευτού, του υπουργού, του πατέρα, του συζύγου, του οικογενειάρχη και κυρίως του Δωδεκανήσιου. Αιωνία του η μνήμη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής.

Το τελευταίο αντίο στον Νεκτάριο Σαντορινιό απηύθυνε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, επισημαίνοντας ότι «ο θάνατός του ρίχνει βαριά τη σκιά σε όλο το Κοινοβούλιο».

«Ο Νεκτάριος έδωσε μια άνιση μάχη τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά την έδωσε με αξιοπρέπεια, ήθος και μόλις πριν λίγες μέρες, ενώ γνώριζε την κατάσταση της υγείας του, σε μια δημόσια τοποθέτησή του έδωσε το "παρών" στον δικό μας αγώνα, στον αγώνα της παράταξής του, έναν αγώνα που πάντοτε τον υπηρέτησε με πείσμα, αυταπάρνηση, ήθος και μαχητικότητα. Αγάπησε την πατρίδα του, τα Δωδεκάνησα, τη Ρόδο, έδωσε μάχες για τη νησιωτικότητα εδώ στη Βουλή, έδωσε το περίσσευμα της ζωής του και για αυτό τον αγάπησαν οι συμπατριώτες του. Όλοι μας υποκλινόμαστε μπροστά του και θα τον θυμόμαστε», τόνισε ο κ. Σκουρλέτης.

Τη θέση του εκλιπόντος βουλευτή Δωδεκανήσου, Νεκτάριου Σαντορινιού, καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών Δημήτρης Γάκης.





