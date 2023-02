Οικονομία

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Αύξηση του ποσού και νέοι δικαιούχοι

Πόσο αυξάνεται το ανώτατο όριο του επιδόματος που μπορεί να λάβει ένας υπάλληλος. Ποιες είναι οι νέες κατηγοριέις δικαιούχων. Τι αναφέρουν οι υπουργικές αποφάσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

«Αυξάνεται στα 200 ευρώ το ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για απασχολούμενους στον τομέα της υγείας, καθώς επίσης για υπαλλήλους που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι ειδικότητες εργαζομένων που μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο είδος επιδόματος.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), που υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, τον Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη. Η ΚΥΑ που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα συνυπογράφεται από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστο Στυλιανίδη. Οι Αποφάσεις έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η.1.2023.

Οι παραπάνω αποφάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο. Για τα υπόλοιπα Υπουργεία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Αποφάσεις για τις κατηγορίες δικαιούχων, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Με τις ρυθμίσεις της πρώτης ΚΥΑ επιχειρείται η μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι εντάσσονται στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογικού νόμου.

Η μεταρρύθμιση επιφέρει διεύρυνση ως προς το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος, αλλά και ως προς τις ειδικότητες, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των δικαιούχων.Ειδικότερα, το επίδομα καθορίζεται σε πέντε νέες κατηγορίες, ως εξής:

Α΄ Κατηγορία: 200 € (από 150 €, που ίσχυε μέχρι πρότινος) Β΄ Κατηγορία: 165 € (από 105 €) Γ΄ Κατηγορία: 150 € (από 70 €) Δ΄ Κατηγορία: 105 € (από 35 €) Ε΄ Κατηγορία: 70 € (από 30 €).

Αξίζει να επισημανθεί πως η πλειονότητα των εργαζομένων στα νοσοκομεία κατατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο συνεχίζει να κατατάσσεται στην Α’ κατηγορία του επιδόματος, ύψους 200 ευρώ, έναντι 150 ευρώ (αύξηση 33%).

Παράλληλα, στο τεχνικό προσωπικό των νοσοκομείων αμβλύνονται αμφισημίες ως προς την καταβολή του επιδόματος και προσδιορίζονται συγκεκριμένες ειδικότητες δικαιούχων, στις οποίες καταβάλλεται, πλέον, υψηλότερο επίδομα, από 70 ευρώ σε 150 ευρώ (αύξηση 114% - ειδικότητες τεχνικού προσωπικού που εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία).

Επιπλέον, εντάσσονται ως νέοι δικαιούχοι εργαζόμενοι των νοσοκομείων αρκετών ειδικοτήτων, όπως είναι οι παρακάτω:

Ειδικότητα Κατηγορία Ποσό σε € Φυσικοθεραπευτές Γ' 150 Εργοθεραπευτές Γ' 150 Φαρμακοποιοί Γ' 150 Βοηθοί Φαρμακοποιών Γ' 150 Οδοντοτεχνίτες Γ' 150 Επόπτες Δημόσιας Υγείας Δ' 105

Επιπροσθέτως, με τις ρυθμίσεις της παρούσας ΚΥΑ επιχειρείται διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζόμενους συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, όπως είναι τα εξής: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ΟΚΑΝΑ & ΚΕΘΕΑ, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού.

2η ΚΥΑ - Πυροσβεστικό Σώμα

Με τις ρυθμίσεις της δεύτερης ΚΥΑ επιχειρείται η μεταρρύθμιση και ο εξορθολογισμός του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογικού νόμου.

Μέχρι πρότινος, καταβαλλόταν το επίδομα της Α΄ κατηγορίας (150 €) μόνο στους εποχικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας «οδηγού» των πυροσβεστικών οχημάτων.

Με τις ρυθμίσεις της παρούσας ΚΥΑ, στην κατηγορία Α΄ (200 €) περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ακολούθως:

Εποχικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων. Εποχικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία, που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικού οχημάτων. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία, που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα μαχίμου πυροσβέστη.

Υπολογίζεται πως και για τις τέσσερις κατηγορίες ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 5.000.

Η μεταρρύθμιση επιχειρείται επί τη βάσει πορισμάτων Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με κύριο έργο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επιστημονικών κριτηρίων, που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους και την υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα εν λόγω κριτήρια.

Ο μόνιμος χαρακτήρας που έχει η Επιτροπή εγγυάται την εναρμονισμένη και ομοιόμορφη αντιμετώπιση όλων των κλάδων/ειδικοτήτων στο διηνεκές, την οικοδόμηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ένα διυπουργικό όργανο με τη συμμετοχή και ενός ανεξάρτητου φορέα, ώστε να είναι εφικτές και δόκιμες οι αναγκαίες προσαρμογές, όπως αυτές κάθε φορά υπαγορεύονται από μεταβολές του θεσμικού πλαισίου, της εφαρμογής μέτρων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των επιστημονικών δεδομένων, των νομοθετικών ρυθμίσεων και των πραγματικών συνθηκών άσκησης των δραστηριοτήτων/αρμοδιοτήτων που συνδέονται με το επίδομα».

