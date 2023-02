Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο: Εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή Παπαγγελόπουλου- Τουλουπάκη

Η πρόταση της Εισαγγελέως του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό και την πρώην εισαγγελέα κατά Διαφθοράς.

Η εισαγγελέας της έδρας του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών Όλγα Σμυρλή τάχθηκε υπέρ της απαλλαγής του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη από τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας που αντιμετωπίζουν, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψαν στοιχεία ενοχής για την δικαζόμενη εισαγγελική λειτουργό, αλλά ούτε και για τον πρώην υπουργό.

Ειδικότερα, η κατηγορία σε βάρος της εισαγγελέως Ελένη Τουλουπάκη αφορούσε την παράλειψη της να στείλει στη Βουλή αναφορές που είχε υποβάλλει το ΚΙΝΑΛ για δύο πρώην υπουργούς Υγείας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τους Παναγιώτη Κουρουμπλή και Ανδρέα Ξανθό σχετικά με τις τιμολογήσεις των φαρμάκων.

Κατά την κυρία Σμυρλή η παράλειψη που αποδίδεται στην εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη δεν στοιχειοθετείται και για το λόγο αυτό πρότεινε την απαλλαγή της, αλλά και την απαλλαγή του πρώην υπουργού Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ο οποίος δικάζεται ως ηθικός αυτουργός για κατάχρηση εξουσίας της Ελένης Τουλουπάκη.

Συγκεκριμένα, ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας, «προτείνω, ήταν το συμπέρασμα της εισαγγελικής πρότασης, την απαλλαγή και των δύο, της Ελένης Τουλουπάκη για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας και του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για ηθική αυτουργία στο ίδιο αδίκημα».

Κατά την κυρία Σμυρλή ακόμα κι αν υπήρχε μεταβολή της κατηγορίας σε παράβαση καθήκοντος, πάλι θα ήταν απαλλακτική η πρόταση της και για τους δύο.

Κατά το παραπεμπτικό βούλευμα, η παράλειψη της κυρίας Τουλουπάκη είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί η Βουλή της αρμοδιότητας της να ελέγξει τα καταγγελλόμενα από το ΚΙΝΑΛ σε βάρος των δύο πρώην υπουργών Υγείας.

Η αγόρευση της εισαγγελέως συνεχίζεται.

Ο Γιάννης Μαντζουράνης, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης της Ελένης Τουλουπάκη, σε δήλωσή του αναφέρει:

«Με τη σημερινή πρόταση της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Όλγας Σμυρλή, για την πλήρη απαλλαγή της Αντεισαγγελέως Εφετών, κ. Ελένης Τουλουπάκη, από τις εναντίον της σαθρές κατηγορίες, αποδίδεται επιτέλους Δικαιοσύνη.

Αποδεικνύεται ότι η ποινική δίωξη της κ. Ε. Τουλουπάκη ήταν όχι απλώς αστήριχτη και αδικαιολόγητη από κάθε άποψη, αλλά και δείγμα εμπάθειας και κακοήθειας μιας πολιτικής παράταξης, που επιχειρεί να επιβάλλει καθεστώς σιωπής, υπακοής και φόβου ακόμα και στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.

Επίσης, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και «εν Αθήναις» Εισαγγελείς, που δεν υποκύπτουν σε πιέσεις των γνωστών «ανέγγιχτων» της οικονομίας και της πολιτικής, δεν επιδιώκουν τον έπαινο των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και δεν φοβούνται τις επιθέσεις από αυτά. Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Όλγα Σμυρλή, απέδειξε ότι είναι ταγμένη να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία των δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίοι για να είναι αμερόληπτοι και αντικειμενικοί πρέπει να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς απέναντι στις επιθέσεις των ισχυρών του χρήματος και της πολιτικής, όταν εκ καθήκοντος ελέγχουν τις πράξεις και παραλείψεις τους».

Παράλληλα, ο Βασίλης Χειρδάρης εκ των συνηγόρων της κυρίας Τουλουπάκη δήλωσε:

«Η εμπεριστατωμένη και αναλυτική αθωωτική πρόταση της κ. Εισαγγελέως του Ειδικού Δικαστηρίου για την κ. Τουλουπάκη αποτύπωσε την αλήθεια και αποκαθιστά μια μεγάλη αδικία κατά της κατηγορουμένης εισαγγελέως».

Ο τέλος, ο Βαγγέλης Γεωργακόπουλος, τρίτος συνήγορος της κυρίας Τουλουπάκη δήλωσε:

«Η πλήρως εμπεριστατωμένη και ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της Εισαγγελέως του Ειδικού Δικαστηρίου κατέδειξε ότι η Εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη άσκησε τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον όρκο της και πλέον φάνηκε ακόμη πιο ξεκάθαρα ότι η δίωξη της ήταν μια πράξη αντεκδίκησης ισχυρών πολιτικοοικονομικών συμφερόντων, με τα οποία ως έντιμη και υπεύθυνη Εισαγγελέας δεν δίστασε να τα βάλει».





