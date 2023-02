Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας: Δύσκολη νίκη για τους “πράσινους”

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του και κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, χάρη σε ατομικά ξεσπάσματα των παικτών του γηπεδούχου.

Με το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας προ των πυλών, ο Παναθηναϊκός έδειξε την ίδια... αδιάφορη νοοτροπία και βασίστηκε στα ατομικά ξεσπάσματα παικτών του στο τελευταίο τρίλεπτο για να κάμψει την αντίσταση του Προμηθέα Πατρών στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 87-79 των Αχαιών στο ΟΑΚΑ, στο κλείσιμο της αυλαίας της 16ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών/Basket League και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι Γκουντάιτις, Μπέικον και Πονίτκα φρόντισαν στο ισόπαλο 76-76 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 37΄, να πατήσουν γκάζι και να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στο «τριφύλλι», προκειμένου να μεταβεί απερίσπαστο και χωρίς απώλειες στην Κρήτη.

Στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ο Ματέους Πονίτκα έδειξε έτοιμος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ 13 πρόσθεσε ο Ντουέιν Μπέικον και 12 ο Δημήτρης Αγραβάνης, στο ντεμπούτο του με την «πράσινη» φανέλα στο πρωτάθλημα. Από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 43-40, 66-63, 87-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Πουρσανίδης, Μπακάλης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Λι 11 (1) , Μποχωρίδης 3, Γουίλιαμς 4, Γ. Καλαϊτζάκης 6 , Τόμας 6 (2), Μπέικον 13 (1) ,Μαντζούκας 6 , Γκουντάιτις 9, Πονίτκα 15 (3), Αγραβάνης 12, Καλαϊτζάκης Π. 2

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 15 (1) , Ντάνγκουμπιτς 7, Μουράτος 5 (1) , Σίμπσον 8, Χογκ 9, Κουλμπόκα 22 (4), Κοντίτ 10, Τσαϊρέλης, Γκίκας 3 (1), Λάγιος, Τσαϊρέλης.

