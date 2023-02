Κοινωνία

Missing Alert για αρπαγή 15χρονου

Πανευρωπαϊκός συναγερμός έχει σημάνει για τον 15χρονο, μετά και από τον εντοπισμό προσωπικών αντικειμένων του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από τον Σύλλογο, «“Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) στην Λιθουανία - «Missing Persons' Families Support Centre, member of Missing Children Europe», για την εξαφάνιση του Mykolas (ον.) Davidonis (επ), 15 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, στις 4/2/2023 ο Mykolas Davidonis, εξαφανίστηκε από την Λιθουανία. Να σημειωθεί ότι τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην πόλη Βίλνιους, κοντά στο ποτάμι.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe – ΜCE), προχωρά σε αναδημοσίευση της αφίσας εξαφάνισης του συνεργαζόμενου φορέα κατόπιν αιτήματός του. Η αναδημοσίευση της φωτογραφίας του ανήλικου Mykolas (ον.) Davidonis (επ), 15 ετών, αποσκοπεί στην συνδρομή όλων μας για τον άμεσο εντοπισμό του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».

