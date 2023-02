Life

“Το Πρωινό” - Μαίρη Παναγάκου: ο γιός μου αυτοκτόνησε γιατί τον κατηγόρησαν άδικα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η μαγείρισσα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, την δίκη και την ρευματοκλοπή, λίγες ώρες μετά την αυτοχειρία του γιού της, που όπως είπε “μία έλεγαν ομοφυλόφιλο και μία ότι είχε σχέση με αλλοδαπή”.

Τέλος στη ζωή του με καραμπίνα έβαλε ο 42χρονος Αντώνης Παναγάκος, γιος της γνωστής μαγείρισσας Μαίρης Παναγάκου, η οποία παλαιότερα εμφανιζόταν στις στήλες μαγειρικής τηλεοπτικών εκπομπών, ενώτα τελευταία χρόνια ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Μάνη, όπου μαζί με τον γιο της είχαν επιχείρηση με τουριστικά καταλύματα και εστιατόριο.

Η Μαίρη Παναγάκου, σε αναρτήσεις της στα social media, απέδωσε την αυτοκτονία του παιδιού της, στην δικαστική διαμάχη και τις κόντρες που είχε ο γιος της με συγχωριανούς τους.

Μια πρόσφατη δικαστική απόφαση σε βάρος του, όπως ισχυρίζεται η μαγείρισσα, ήταν το «τελειωτικό χτύπημα» για εκείνον, που τον οδήγησε να βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της μητέρας του.

«Δεν του ταιριάζουν συλλυπητήρια, “καλό ταξίδι αγάπη μου σε έναν κόσμο καλλίτερο, ήρεμο, αξιοπρεπή και κοντά στο Θεό που λάτρευες”! Ξερίζωσες την καρδιά μου και την πήρες μαζί σου, άγγελέ μου, Ντένη μου, ποιόν θα αγκαλιάζω, ποιόν θα φιλάω, ποιος θα με πειράζει”; ποιός θα μου λύνει όλα τα προβλήματα, ποιος θα είναι δίπλα μου, κοντά μου, αγκαλιά μου; », γράφει σε μια από τις αναρτήσεις της η Μαίρη Παναγάκου.

Σύμφωνα με τον Λακωνικό Τύπο, ο 42χρονος αυτοπυροβολήθηκε με όπλο στο κεφάλι τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας. Ο θάνατος δεν ήταν ακαριαίος, αλλά υπήρξε πολύ σοβαρός τραυματισμός του 42χρονου. Διατηρώντας ζωτικές λειτουργίες και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τους όμως, ο 42χρονος δυστυχώς κατέληξε λίγο πριν από τις 18:00 της Δευτέρας.

Η Μαρία Παναγάκου μίλησε την Τρίτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε τόσο στον χαρακτήρα του παιδιού της, όσο και στην δικαστική διαμάχη για ρευματοκλοπή από έναν ναό, με κατηγορούμενο τον γιό της, που φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά στην απόφαση του να κάνει το απονενοημένο διάβημα και είχε ως απτοέλεσμα, όπως λέει, να τον κηδέψει την Τετάρτη, ντυμένο γαμπρό.

Μάλιστα, σε ότι αφορά την στάση των συγχωριανών τους απέναντι του, η Μαρία Παναγάκου είπε ότι μια έλεγαν ότι έχει εξωσυζυγική σχέση με μια Αλβανίδα και την άλλη έλεγαν ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις δηλώσεις της Μαίρης Παναγάκου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Καλό ταξίδι, εγώ μεθαύριο θα τον παντρέψω γιατί δεν είχε προλάβει να παντρευτεί. Με την κοπέλα που αγαπούσε θα τον παντρέψω. Εκείνο όμως που θέλω γιατί ο Αντώνης «έφυγε», ήταν ένα άξιο παιδί, ένας έτοιμος αξιοπρεπής άνθρωπος, με ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Με ένα τεράστιο έργο στην εκκλησία, που ούτε η εκκλησία το εκτίμησε, ούτε η αστυνομία το εκτίμησε που τους έκανε τόσες δωρεές.

Κι εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε την Πέμπτη ένα δικαστήριο, απ’ τη μια τον έβαλαν ότι συζεί με μια Αλβανίδα και απ’ την άλλη τον έλεγαν ομοφυλόφιλο, τον έλεγαν αδελφή. Τον έλεγαν τα πάντα που δεν ήταν, γιατί αν ήταν δεν θα με πείραζε καθόλου. Ένε ένα δικαστήριο την Πέμπτη γιατί τον είχαν κατηγορήσει ότι έκλεβε ρεύμα απ’ το διπλανό εκκλησάκι, που εκείνος όταν έγινε η πυρκαγιά του ‘17, εγώ είχα δωρίσει γεννήτριες και είχε περάσει το καλώδιο να είχε η εκκλησία φως, εκείνες τις έξι μέρες που είχε κοπεί το ρεύμα. Για μένα ο γιος μου ζει και θα ζει μέσα στην καρδιά μου και μέσα σε όλους τους φίλους.

Οι άξιοι πεθαίνουν, οι ανάξιοι, δυστυχώς, και επειδή ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι από εδώ, είναι 100 μέτρα το σπίτι του από εμάς, θα ήθελα πάρα πολύ, να ψάξει λίγο το θέμα της Αερόπολης. Ήταν αξιοπρεπής, έντιμος, ο Αντώνης-Αλέξανδρος Παναγάκος, 42 ετών, σπούδασε στο εξωτερικό, με τρεις γλώσσες.Ένα παιδί ευαίσθητο, αξιοπρεπές, όμορφος, ένας άρχοντας! Με το πούρο του, με τα ακριβά του όλα, κι αυτή την στιγμή θα τον παντρέψω νεκρό την Τετάρτη.

Πήρε τηλέφωνο έναν φίλο του και του είπε αντίο και άκουσε τον πυροβολισμό και με πήρε, ήμουν στο Γύθειο. Δεν πρόλαβα, τους είπα στο νοσοκομείο στη Σπάρτη, αν γίνεται να δωρίσετε τα όργανα του, να ξέρω ότι υπάρχει αλλά δεν προλάβανε…»





Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μανίκας: ο γιός του, το παιδί των Τούνη - Αλεξάνδρου και τα δημοσιεύματα για την ζωή του (βίντεο)

ΕΜΠ - Προσομοιωτής: Πως είναι ένας σεισμός 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”