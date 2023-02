Τεχνολογία - Επιστήμη

Χαβάη - ηφαίστειο Κιλαουέα: Λάβα ξεπηδάει από τον κρατήρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ακόμη έκρηξη από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη προσέφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα με τη λάβα να ξεπηδάει από τον κρατήρα του ηφαιστείου, δημιουργώντας ένα σιντριβάνι λάβας.

Μία ακόμη έκρηξη από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη προσέφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα με τη λάβα να ξεπηδάει από τον κρατήρα του ηφαιστείου, δημιουργώντας ένα σιντριβάνι λάβας. Το υπερθέαμα αυτό κινηματογράφησε η εθελόντρια φωτογράφος Janice We, καθώς ο ήλιος άρχισε να ανατέλλει περίπου στις 7 το πρωί την περασμένη Κυριακή.

Το μαγευτικό αυτό θέαμα παρακολουθούσε η We και 15 ακόμα άτομα που ήταν εκεί.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι η νέα έκρηξη σημειώθηκε σε μια κλειστή περιοχή και δεν αποτελεί απειλή. Τα υψηλά επίπεδα ηφαιστειακού αερίου είναι ο κύριος κίνδυνος ανησυχίας, καθώς αυτός ο κίνδυνος μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις ανάλογα με τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το ηφαίστειο Κιλαουέα.

Το NPS φιλοξένησε την Εβδομάδα Ηφαιστείων από τις 5 έως τις 11 Φεβρουαρίου για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που έχουν τα ηφαίστεια στη διαμόρφωση του πλανήτη μας.

πηγή βίντεο: weathernation

Ειδήσεις σήμερα:

Κύρτσος για άρση ασυλίας: Πληρώνω τα χρέη μου, αλλά έχω στοχοποιηθεί (βίντεο)

Άλκης Καμπανός: ο αστυνομικός, ο οδηγός και η οργή του πατέρα

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”