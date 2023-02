Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - καλλιτεχνών: Νέα πρόταση για τα εργασιακά τους δικαιώματα έως το τέλος της εβδομάδας

Θετικά αποτιμήθηκε η εξαγγελία για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών. Ποιοι παρέστησαν.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των καλλιτεχνών για το ζήτημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Συνάντηση με εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου, είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δημιουργικό κλίμα για την αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα που χρονίζουν εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, συζητήθηκαν διεξοδικά τα αιτήματα των καλλιτεχνών. Από τη συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών τη δημιουργία της οποίας εξήγγειλε η κυβέρνηση, είναι ένα θετικό βήμα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό έχουν συγκροτηθεί Ομάδες Εργασίας οι οποίες ως το τέλος Μαρτίου θα καταθέσουν συγκεκριμένο πλαίσιο για τον χαρακτήρα της Σχολής και τον τρόπο λειτουργίας της, από το 2025. Στο πλαίσιο της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα εισαγωγής σε αυτήν με εξετάσεις αποφοίτων από άλλες συναφείς σχολές.

Ως το τέλος της εβδομάδας, θα κατατεθεί από την Κυβέρνηση συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να θεραπευτεί το ζήτημα που προέκυψε το 2017 και αφορά τη διαφοροποίηση μισθολογικά και ως προς την βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων δραματικών σχολών και σχολών χορού ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους (προ ή μετά του 2003), για την παροχή καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού και συναφούς έργου στο δημόσιο.

Συμφωνία για την ύπαρξη οριζόντιας ακαδημαϊκής διαπερατότητας, δηλαδή δυνατότητας εισόδου αποφοίτων δραματικων και συναφών σχολών με κατατακτήριες εξετάσεις στο 3ο εξάμηνο τμημάτων ΑΕΙ.

Στην έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση:

Χαίρομαι πάρα πολύ που μάς δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για ένα θέμα το οποίο, όπως γνωρίζετε καλά, έχει απασχολήσει πολύ το δημόσιο διάλογο και μάς έχει απασχολήσει κι εμάς πάρα πολύ εσωτερικά. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντάς σας, ότι έχετε ένα δίκιο να αισθάνεστε πληγωμένοι για τη διαχρονική αδιαφορία του κράτους σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των δικαιωμάτων σας.

Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς, δεν είμαστε εδώ για να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα και σίγουρα δεν έχουμε κανένα λόγο ή σχέδιο -επειδή τα άκουσα κι αυτά στο δημόσιο διάλογο- να βάζουμε απέναντί μας τον καλλιτεχνικό κόσμο. Kαι νομίζω ότι είμαστε εδώ για να λύσουμε με ειλικρίνεια κάποιες παρεξηγήσεις οι οποίες νομίζω ότι προέκυψαν από τη δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό.

Καταλαβαίνω ότι σε μεγάλο βαθμό το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα έχει μία ακαδημαϊκή ή, θα έλεγα, αξιακή διάσταση. Δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει πρωτίστως, η πρώτη προτεραιότητά σας, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσλαμβάνεστε στο δημόσιο, ειδικά για αντικείμενα που δεν έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική σας απασχόληση.

Και βέβαια θέλω να επαναλάβω ότι και το περιβόητο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημιούργησε όλη αυτήν την πολύ μεγάλη συζήτηση, δημοσιεύθηκε εν όψει ενός πολύ μεγάλου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο μιας μεγάλης προσπάθειας μεταρρύθμισης και αναδιοργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Και βέβαια νομίζω -το γνωρίζετε πια καλά- ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα δεν αναγνωρίζει νέα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά δικαιώματα και ούτε τροποποιεί υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας γύρω από αυτά κι ότι οι προσλήψεις καλλιτεχνών στο δημόσιο για καλλιτεχνικό έργο εξαιρούνται ρητά από το Προεδρικό Διάταγμα, το ΑΣΕΠ και το ενιαίο μισθολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση με την τροπολογία την οποία έχουμε ψηφίσει, έχουμε γυρίσει στο status quo ante, ό,τι ίσχυε δηλαδή πριν από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος. Άρα είμαστε στο σημείο το οποίο ίσχυε πριν γίνει όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς καλλιτεχνών. Κατά συνέπεια αυτό που θέλω να καταλάβω σήμερα από εσάς, δεν είναι τόσο πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε κάτι το οποίο κρίνουμε ότι ως προς το Προεδρικό Διάταγμα ήδη έχουμε θεραπεύσει, αλλά να δούμε κάποιες χρόνιες παθογένειες στα θέματα που έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική εκπαίδευση, τη διαβάθμιση, την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία την οποία μπορεί να ακολουθεί κάποιος καλλιτέχνης και ελπίζω να μπορούμε να καταλήξουμε τουλάχιστον σε έναν οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε να κινηθούμε από εδώ και στο εξής.

Θα ακούσετε από εμάς πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, διότι νομίζω ότι όλοι σας αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνταγματικοί περιορισμοί, ως προς τη δυνατότητα να παρέχεται ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όσο δεν αλλάζει το άρθρο 16, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εφικτό. Θα χαρώ πάρα πολύ βέβαια, πρέπει να πω, όταν με το καλό προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση -γιατί είναι στις προθέσεις μας στην επόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση να αλλάξουμε το άρθρο 16-, όσοι διαμαρτυρήθηκαν μετ’ επιτάσεως και ζήτησαν την αναγνώριση της δυνατότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης να παρέχει πτυχία τα οποία θα είναι ουσιαστικά πανεπιστημιακά, να μάς στηρίξουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνουμε τότε.

Σταματώ εδώ. Έχουμε μαζί όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς και υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να διαφωτίσουν πτυχές της συζήτησης. Και να ξεκινήσω, γιατί ο σκοπός είναι να ακούσουμε εσάς.

Στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό συμμετείχαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Γιώργος Βούτσινος και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης.



Εκ μέρους των καλλιτεχνών στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ Άρης Λάσκος, η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Χορό Μίνα Ανανιάδου, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου Βασίλης Παρασκευόπουλος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Αστέρης Πελτέκης, η Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Δηώ Καγγελάρη, ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Γιάννης Ρήγας, ο εκπρόσωπος των σπουδαστών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Θάνος Παπαδογιάννης, ο εκπρόσωπος ιδιωτικών δραματικών σχολών Μιχάλης Καλαμπόκης και ο νομικός σύμβουλος των σωματείων Μάνος Ελευθερόγλου.

Κοινή δήλωση από ΠΟΘΑ, ΣΕΗ, ΣΕΧΩΧΟ, ΠΜΣ για τη συνάντηση Μητσοτάκη - καλλιτεχνών

"Καταθέσαμε το σύνολο των αιτημάτων μας για τα οποία ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα φερει νομοθετική ρύθμιση το περιεχόμενο της οποίας συνολικά οι συλλογικοί φορείς θα εξετάσουμε και θα αποφασίσουμε αν μας καλύπτει.

Συνεχίζουμε τις κοινοποιήσεις μέχρι να υπάρξουν έμπρακτες αποφάσεις.

Έχουμε προκηρύξει απεργία για την Παρασκευή" τονίζεται στην κοινή τους δήλωση.

ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο αόριστες υποσχέσεις Μητσοτάκη στους καλλιτέχνες

Μετά από δύο μήνες μεγαλειωδών κινητοποιήσεων των καλλιτεχνών, στη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό δεν προέκυψε τίποτα συγκεκριμένο. Μόνο αόριστες υποσχέσεις.

Οι δεσμεύσεις μας λοιπόν παραμένουν επίκαιρες.

-Απόσυρση των διατάξεων για τις καλλιτεχνικές ειδικότητες του ΠΔ 85/2022.

-Αναγνώριση των πτυχίων καλλιτεχνικών σχολών ως ΤΕ, κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος.

-Δημόσια ανώτατη καλλιτεχνική εκπαίδευση για τις παραστατικές τέχνες και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Παραμένουμε με σεβασμό δίπλα στο καλλιτεχνικό κίνημα.

ΚΚΕ: Το μόνο που έκανε ξεκάθαρο ο κ. Μητσοτάκης είναι η πρόθεσή του να εκμεταλλευτεί τον μεγάλο αγώνα των καλλιτεχνών και σπουδαστών

Κάτω από την πίεση του πρωτοφανέρωτου σε όγκο, παλμό, έμπνευση και διάρκεια αγώνα των καλλιτεχνών και των σπουδαστών, ο πρωθυπουργός υποχρεώθηκε σε νέες, αλλά θολές και αντιφατικές προς το παρόν ανακοινώσεις. Το μόνο που έκανε ξεκάθαρο είναι η πρόθεσή του να εκμεταλλευτεί τον μεγάλο αγώνα των καλλιτεχνών και σπουδαστών, για να γίνει κοινωνικά αποδεκτή η κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που βρίσκει εδώ και πολλά χρόνια την καθολική αντίσταση του φοιτητικού κινήματος, ικανοποιώντας το αίτημα των κολεγιαρχών και μεγαλοσχολαρχών και τα προτάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολοσχερή ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι καλλιτέχνες, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο του πολιτισμού πρέπει να συνεχίσουν να επαγρυπνούν και να αγωνίζονται, ενώνοντας τη φωνή τους και με αυτή των φοιτητών και έχοντας επίγνωση ότι ο αγώνας τους θα είναι σκληρός και κανείς από τους “πάνω” δεν θα τους χαρίσει το δίκιο τους. Απέναντί τους έχουν μια γερασμένη πολιτική που και σήμερα και χτες και πάντα εχθρεύεται από τη φύση της την τέχνη, για τη δύναμή της να εξανθρωπίζει τον άνθρωπο και τον κόσμο.

