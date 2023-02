Υγεία - Περιβάλλον

Νοσηλεύτρια κατηγορείται ότι έδινε ηρεμιστικά ζελεδάκια σε παιδιά

Άμεση ήταν η παρέμβαση της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Στην Εισαγγελία βρίσκεται αυτή την ώρα η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, για την υπόθεση της νοσηλεύτριας που έδινε ηρεμιστικά ζελεδάκια σε παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας, ως έκτακτο προσωπικό Covid, έδινε κρυφά στα παιδιά φυτικά ζελεδάκια τα οποία βοηθούν στον ύπνο. Η επιμελήτρια της Δομής αντιλήφθηκε το περιστατικό και το ανέφερε στον υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας του Κέντρου.

Μόλις επιβεβαιώθηκε το περιστατικό ενημερώθηκε το γραφείο της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παρέμβαση της υφυπουργού ήταν άμεση και διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ ενημέρωσε και τον εισαγγελέα.

Όπως αναφέρεται, η νοσηλεύτρια είχε προμηθευτεί τα συγκεκριμένα ζελεδάκια εκτός δομής, καθώς δεν υπήρχαν τέτοια σκευάσματα μέσα στο φαρμακείο του Κέντρου. Σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν δύο κουτιά με τέτοια ζελεδάκια. Μάλιστα, η νοσηλεύτρια φέρεται να χορήγησε μεγαλύτερη ποσότητα από τη συνιστώμενη στα παιδιά.

