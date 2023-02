Οικονομία

Παγκόσμια Τράπεζα: Παραιτείται ο Ντέιβιντ Μάλπας

Τι αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα για την παραίτηση του προέδρου της.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ντέιβιντ Μάλπας θα παραιτηθεί έως την 30ή Ιουνίου από τη θέση του ως επικεφαλής του διεθνούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η τράπεζα, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο της αποχώρησής του.

Δεν κατέστη σαφές γιατί ο Μάλπας, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση αυτή από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρεί πριν από το τέλος της πενταετούς θητείας του.

Ο 66χρονος Μάλπας, 13ος πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενημέρωσε σήμερα το συμβούλιο των διευθυντών για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του, την οποία κατείχε επί τέσσερα και πλέον χρόνια, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Η Παγκόσμια Τράπεζα "είναι θεμελιωδώς σταθερή, οικονομικά βιώσιμη και σε καλή θέση για να αυξήσει τον αναπτυξιακό της αντίκτυπο απέναντι στις επείγουσες παγκόσμιες κρίσεις", δήλωσε ο Μάλπας, τον οποίο επικαλείται το δελτίο Τύπου, θεωρώντας ότι είναι "μια ευκαιρία για μια ήπια μετάβαση της διεύθυνσης".

"Καθώς αντιμετωπίζω νέες προκλήσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό μας και τα διοικητικά μας συμβούλια", δήλωσε ο Αμερικανός σε σημείωμα που στάλθηκε στις ομάδες της Παγκόσμιας Τράπεζας και το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ντέιβιντ Μάλπας, στα τέσσερα χρόνια της θητείας του, "επικεντρώθηκε στην εξεύρεση ισχυρότερων πολιτικών για την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη μείωση του βάρους του δημόσιου χρέους", υπογράμμισε η Παγκόσμια Τράπεζα στο δελτίο Τύπου.

Είθισται τη διεύθυνση της Παγκόσμιας Τράπεζας να αναλαμβάνει Αμερικανός, και Ευρωπαίος αυτή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

